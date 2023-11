Quarant'anni al servizio dell comunità: in "pensione" Antonio Colombo

Momento di festa e commozione a Valmadrera. Dopo 38 anni passati in servizio come vigile del fuoco volontario a Valmadrera, Antonio Colombo va in "pensione". Durante gli anni passati tre le file dei pompieri Antonio ha partecipato a diversi interventi di grande rilievo come quello di Crezzo, lì dov'è caduto un aereo, l'alluvione in Valsassina, l'incendio ditta Spreafico a Dolzago e, ancora, il recente crollo del ponte di Annone Brianza.

Capo distaccamento presso la caserma di Valmadrera, ha ottenuto brillanti risultati nell'avvio della progettazione della nuova sede e nel reperimento di numerose attrezzature e mezzi: sono suoi "figli", un'autopompa 4x4, un pick up e anche un mezzo fuoristrada. “Caposquadra molto preparato e sempre disponibile, ha contribuito in prima persona alla formazione delle nuove leve attualmente operative nei quadri del personale del distaccamento, fornendo preziosi consigli e importanti nozioni operative”, lo saluta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco “ringraziandolo per il lavoro svolto”. Durante una breve cerimonia, il pompiere è stato premiato dal sindaco valmadrerese Antonio Rusconi.