In difficoltà sulle montagne del Basso Lago: salvati

Soccorsi al lavoro in una zona impervia del Basso Lago. Intorno alle 13 i pompieri della centrale operativa di Lecco sono stati inviati nella zona del monumento dedicato alle vittime volo ATR42 Milano-Colonia - caduto il 15 ottobre 1987 nella conca di Crezzo - per trarre in salvo due persone andate in difficoltà a poca distanza dal confine con la provincia di Lecco.

Da piazza Bione sono partite una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e una partenza dei pompieri di Canzo: sono stati loro a rintracciare e trarre in salvo l'uomo e la donna, verricellati poi sull'elicottero Drago 151 e trasportati in una zona sicura. L'intervento è terminato intorno alle 16 con il trasferimento in ospedale in codice giallo.