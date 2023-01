Nei comuni di Ats Brianza i caregiver sono il 10% della popolazione

Colei o colui che presta cure. Questo il significato del termine caregiver, più comunemente utilizzato per indicare la persona che, in un contesto familiare, si occupa di un parente da assistere perchè anziano, con disabilità o comunque non autosufficiente. A questa figura - in crescita anche nei nostri territori così come la popolazione più avanti di età e bisognosa di cure - Ats Brianza ha deciso di fornire una serie di aiuti mirati, soprattutto in termini di informazione e consigli pratici. Dopo i corsi organizzati nei mesi scorsi, ecco ora il nuovo portale: assistereinfamiglia.org

Si tratta di un luogo virtuale di riferimento per tutti i caregiver dove trovare facilmente tutte le informazioni utili nell’orientamento ai servizi, nella vita quotidiana e nel percorso di cura, con indicazioni concrete sia per il caregiver stesso che per il paziente che accudisce.

Tra il Lecchese e la Brianza oltre 62mila persone necessitano di assistenza

Nel territorio di Ats Brianza, che comprende la provincia di Lecco, quella di Monza Brianza e la zona di Vimercate, è stimata la presenza di 62.186 persone bisognose di assistenza. Considerando che ognuna di esse necessita in media di due assistenti e che la popolazione totale è pari a 1.230.000 residenti, circa il 10% della cittadinanza svolge dunque a vario titolo un ruolo di caregiver.

E il territorio lecchese è in linea con questa media che registra un lieve incremento nella zona di Desio e Seregno, probabilmente per la presenza di abitanti più anziani. L'età media del caregiver si aggira invece intorno ai 50/55 anni. Tutti questi dati sono stati illustrati oggi pomeriggio nella conferenza stampa di presentazione del nuovo portale da parte di Carmelo Scarcella, Direttore generale di Ats Brianza, e di Stefania Bolis, Responsabile Innovazione strategica sempre di Ats.

Scarcella e Bolis: "Queste figure svolgono un compito essenziale e difficile"

"Dalla volontà di Ats Brianza di sostenere i caregiver, abbiamo creato Assistere in Famiglia, il portale che vuole prendersi cura di chi cura - spiega Carmelo Scarcella - La figura del caregiver non è ancora debitamente riconosciuta e valorizzata, mentre in realtà sono sempre di più i familiari che si occupano di un proprio caro con disabilità grave o anziano, e queste persone rappresentano un pilastro fondamentale per sorreggere la nostra società. Abbiamo quindi voluto fortemente creare questo sito internet per offrire ai caregiver un punto di riferimento semplice, ricco di informazioni, interattivo, con diverse sezioni dedicate a materiale multimediale, eventi, principali patologie, i servizi sul territorio e la possibilità di avere assistenza immediata da parte dei nostri operatori".

Nel sito anche video tutorial tenuti da esperti su come assistere un familiare

Il sito internet è nato da un progetto di Ats Brianza portato avanti in collaborazione con le Asst del territorio e gli Ambiti territoriali. Cliccando su assistereinfamiglia.org si possono vedere anche diversi video, una sorta di tutorial su come assistere il proprio famigliare, piuttosto che su come occuparsi della sua alimentazione, dell'igiene personale, del movimento. Al portale si affianca poi un opuscolo informativo e nei prossimi giorni l'iniziativa verrà divulgata nei comuni della provincia lecchese.

"L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio che la nostra Agenzia di Tutela di Salute ha pensato per sostenere i caregiver - prosegue Stefania Bolis - Infatti di recente abbiamo organizzato sul territorio alcune edizioni della Scuola di assistenza per Caregiver familiari che proseguirà nei prossimi mesi in altri comuni delle province di Lecco e Monza. Ai primi incontri con medici, infermieri, psicologo, assistente sociale e farmacista tenuti in Valsassina hanno partecipato 80 persone che assistono a casa una persona cara. Noi vogliamo continuare ad essere al loro fianco anche con questo nuovo portale".