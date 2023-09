L'Auser intitola una sala a Marika, compianta e preziosa volontaria

Sono già passati due mesi da quando si è spento il sorriso di Marika Ara, preziosa volontaria e anima di tante realtà associative di Calolziocorte, dove abitava, e del Lecchese. In suo ricordo, verrà ora intitolata una sala da parte dell'Auser.

"Auser Lecco ricorda con affetto Maria Carla Ara, preziosa volontaria che ci ha purtroppo lasciati in modo inaspettato - dichiarano i portavoce Auser - A lei sarà dedicata una sala della sede dell'associazione". L'appuntamento è in programma per giovedì 28 settembre alle ore 10.30 in corso Monte Santo 12, a Lecco.

All’iniziativa sarà presente, in rappresentanza del comune di Lecco, Emanuele Manzoni, assessore alle politiche sociali, e Fulvia Colombini, presidente di Auser Lombardia. Con loro Corrado Conti, compagno di Marika, e il presidente provinciale di Auser, Claudio Dossi. Seguiranno una dedica musicale da parte dei volontari di Auser e l'inaugurazione della sala.