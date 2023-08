In arrivo 78 mila euro per il nuovo pontile galleggiante di Bellano

Nuovi investimenti da parte della Regione a favore dei laghi lombardi. E a beneficiarne sarà anche Bellano, uno dei borghi più belli d'italia affacciato sul ramo lecchese del Lake Como. Una delibera approvata dalla giunta lombarda su proposta dell’assessore alle opere pubbliche Claudia Maria Terzi e del collega Franco Lucente, aggiorna infatti con un corposo pacchetto di opere, per uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, la programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea, la messa in sicurezza e l'ammodernamento della portualità e delle infrastrutture di trasporto.

Le opere permetteranno la riqualificazione di porti e pontili, la realizzazione e completamento di

passeggiate a lago e strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto. Sono previsti 1.623.259 euro per finanziare opere sul Lario. Come anticipato anche il territorio della Provincia di Lecco è interessato da questa misura attraverso la costruzione del pontile galleggiante per il servizio di attracco temporaneo e carico/scarico presso il golfo "La Stupenda" di Bellano. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 156 mila euro, con un contributo regionale di 78 mila euro.

Zamperini: "Ora regionalizziamo il servizio di navigazion del nostro lago"

"Esprimo grande soddisfazione per questa misura attraverso la quale, Regione Lombardia, dimostra ancora una volta attenzione per il nostro territorio - commenta il consigliere regionale lecchese, Giacomo Zamperini - Desidero anzitutto ringraziare l’assessore Claudia Maria Terzi e quello ai trasporti Franco Lucente, con cui sin dall’inizio del mandato abbiamo approfondito alcune progettualità relative territorio della provincia di Lecco. La Lombardia investe in progetti concreti, mettendo a disposizione risorse per il territorio con questo intervento che renderà più sicuro, affidabile e attrattivo il nostro lago. Ora - conclude Zamperini - dobbiamo concentrare gli sforzi per completare la regionalizzazione del servizio di navigazione, affinché gli investimenti possano essere fatti anche sui mezzi di trasporto che traghettano turisti e lecchesi tra le due sponde".