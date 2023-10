Il successo di Be boulder: arrampicate anche nella spettacolare gola dell’Orrido

Ben 307 iscritti e oltre 70 volontari coinvolti: questi i numeri della prima edizione del Be-boulder, manifestazione di street boulder andata in scena (con successo) nei giorni scorsi a Bellano grazie all'organizzazione dalla sezione bellanese del Cai con il patrocinio del comune, la collaborazione delle associazioni del paese e il supporto economico di numerose attività locali.

In una bellissima giornata di sole è iniziata l’invasione pacifica e colorata dei bulderisti provenienti da tutto il nord Italia in direzione del palasole, fulcro dell’evento con i giardini circostanti, dove lo staff ha allestito la zona segreteria e dove era possibile iscriversi e ritirare i pacchi gara. Erano inoltre presenti alcuni stand degli sponsor con materiale ed abbigliamento per l’arrampicata e lo sport.

Gli iscritti hanno poi potuto cimentarsi sui 33 blocchi selezionati e preparati dallo staff dell’evento, con il fondamentale supporto del tracciatore Martino Sala, localizzati per le vie del paese, all’interno della spettacolare gola dell’Orrido e su strutture in prossimità del centro. Grande la cornice di pubblico, costituito da appassionati, gente del paese e semplici passanti, che ha seguito le spettacolari evoluzione dei climbers.

Molto partecipata anche la lezione gratuita di yoga tenuta da Federica De Angelis, seguita dalla spettacolare finale fra i primi 5 classificati, categoria maschile e femminile, con uno caloroso e numerosissimo contorno di pubblico. Le classifiche sono disponibili sul sito www.discoveringbellano.eu/it/ beboulder/ Poi tutti al Palasole per una scatenata festa finale con cena preparata dagli Amici di Ombriaco e concerto della band The Sunny Boys.

Il Cai Bellano e tutti gli organizzatori sono rimasti soddisfatti per il successo delll’evento e per i numerosi complimenti ricevuti dagli iscritti, dal pubblico e da molti bellanesi. "Sicuramente sarà da riproporre nei prossimi anni - commentano - Un grazie doveroso va a tutti i partecipanti per la loro simpatia e per lo spirito con cui hanno preso parte a Be boulder, all’amministrazione comunale di Bellano per il supporto, alle associazioni bellanesi per la collaborazione, ai numerosi sponsor per il sostegno economico e per aver offerto i premi e i pacchi gara. Infine il grazie più grande va a tutte quelle persone che ci hanno dato una mano ad organizzare la manifestazione e a vivere al meglio il giorno dell’evento. Be Boulder sono anche loro".