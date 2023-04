"Benemerito della salute pubblica", odontoiatra lecchese premiato da Mattarella

Riconoscimento prestigioso per il medico chirurgo odontoiatra Luca Rota, residente a Monte Marenzo. Il dottor Rota ha ricevuto infatti a Roma, dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia di bronzo attribuita ai "Benemeriti della salute pubblica". Il motivo? Meriti professionali, attività di volontariato e l'impegno a favore della sanità pubblica durante l'emergenza covid.

Rota è infatti anche volontario da oltre 30 anni e tra le sue missioni passate più importanti ci sono quelle in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo e in Emilia. Nel 2011 aveva inoltre addestrato i soldati dell'esercito italiano in partenza per l'Afghanistam in interventi di primo soccorso medico.

Volontario del Corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta

Ecco la motivazione del premio ricevuto nella giornata di ieri, giovedì 27 aprile. "Medico chirurgo odontoiatra, volontario del Corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta, esempio di stile di vita nell'ambito del volontariato sociale, ricco di valori umani che, interpretando la professione sanitaria come missione al servizio della società, in occasione dell'evento pandemico ha contributo al controllo sanitario dei passeggeri in arrivo da voli nazionali e internazionali presso l'aeroporto di Milano Linate, ha svolto attività medica nell'hub vaccinale di Lodi e ha prestato senza sosta assistenza alle persone più fragili".

Emozionato e soddisfatto del premio ricevuto il medico lecchese. "Ricevere questo riconoscimento direttamente dalle mani del presidente Mattarella è senza dubbio motivo di orgoglio e di soddisfazione - commenta Luca Rota - Sono molto felice. Ringrazio chi ha indicato il mio nome e tutti coloro che hanno apprezzato il mio impegno. Credo molto nel valore del volontariato e come me, è giusto ricordarlo, ci sono tante altre persone in Italia pronte ad impegnarsi per gli altri in questo ambito".