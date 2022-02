Berlusconi a spasso sul lungolago di Lecco, la curiosità e le foto dei passanti

Gita sul lungolago di Lecco per Silvio Berlusconi. L'ex Premier e fondatore di Forza Italia ha fatto tappa oggi, domenica 20 febbraio, nella città del Manzoni. Al suo fianco la compagna Marta Fascina con la quale ieri ha seguito la partita del Monza venendo immortalato in un bacio appassionato al momento del gol.

Oggi, complice la bella giornata di sole quasi primaverile, Berlusconi ha raggiunto Lecco ed è stato immortalato da alcuni passanti incuriositi con video e foto. L'ex presidente del Consiglio (non sappiamo se in città anche per impegni politici o per trovare qualche amico) ha attraversato la strada da piazza Cermenati, dirigendosi poi sul lungolago in direzione del piazzale che si affaccia sulla statua di San Nicolò. Una breve passeggiata ammirando il lago, durante la quale ha ricevuto anche saluti e applausi.