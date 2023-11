Bione, strada in salita: interrotta l'istruttoria sul progetto

Si ferma il progetto per il rifacimento del centro sportivo "Al Bione" di Lecco. L'assessore competente Emanuele Torri ha informato della sostanziale novità durante la seduta del Consiglio comunale andata in scena nel corso della serata di lunedì 27 novembre: “L'istruttoria verrà chiusa”, ha spiegato durante le risposte alle domande di attualità, parole che suoneranno come una doccia gelata sulla schiena delle tante associazioni che avevano dato fiducia a parole e rendering mostrati a settembre.

A fine giugno 2023 era arrivata la proposta da diciassette milioni e mezzo sul tavolo di Palazzo Bovara, poi sottoposta a istruttoria tecnica e a fine settembre destinataria di un mese di tempo per procedere con l'integrazione e renderla adeguata al nuovo codice per gli appalti. Le richieste sono rimaste senza seguito da parte della cordata di proponenti: “L'istruttoria verrà chiusa, la procedura non avrà seguito - ha spiegato senza girarci intorno Torri -. Ribadiamo fermamente che il Bione è tra le priorità dell'amministrazione, cercheremo di procedere con la realizzazione di una sorta di Masterplan che parta dall'analisi della situazione di fatto per capire le priorità”, con piscina e palazzetto in cima. “Questa strada comporterà investimenti, i passi successivi li comunicheremo nelle sedi opportune”.