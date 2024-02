Neve e natura: la suggestiva escursione notturna del Cai Bellano

Nonostante il tempo poco clemente, si è svolta nei giorni scorsi l’escursione notturna alla Alpe Paglio organizzata dalla sezione bellanese del Cai. Una trentina di soci sono saliti nel tardo pomeriggio nella località dell’Alta Valsassina per un’escursione sulla neve programmata con la luna piena, ma che si è svolta sotto una copiosa nevicata che ha reso il paesaggio molto piacevole.

"E’ stato percorso un giro ad anello passando per la località Pian delle Betulle attraverso il bosco innevato, salita alla cima laghetto e rientro al parcheggio dell’alpe Paglio - spiegano gli organizzatori - A completamento della serata si è tenuta una cena in compagnia in un rifugio della località Valsassinese. Tutti molto soddisfatti i partecipanti per la bella escursione e per l’atmosfera creata dalla neve caduta durante tutta la serata".

Gli eletti

Nella serata di venerdì 23 si era invece tenuta l’assemblea dei soci con le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della sezione. Sono stati rieletti i consiglieri Mattia Fumasoni, Matteo Morganti, Matteo Proserpio e Walter Denti mentre i nuovi consiglieri sono Stefano Manzini, Bonalumi Armando, Marta Rusconi, Alessandro Rigoli, Denti Marianna e Vitali Andrea. Il direttivo della sezione Cai di Bellano ricorda che è in corso il tesseramento per l’anno 2024 e invita tutti a visitare i propri profili social per rimanere aggiornati sulle prossime proposte.