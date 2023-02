L'Avis dona un defibrillatore, sarà posizionato all'oratorio di Sala

Sarà inaugurato domenica 5 febbraio il Dae laico che la sezione Avis di Calolziocorte donerà all'oratorio San Giovanni Bosco della frazione di Sala. Come illustrato da Roberta Galli, presidente dell'Avis Calolzio, la cerimonia avrà luogo durante la santa messa delle ore 10.30 nella parrocchia Santi Cosma e Damiano. All'offertorio verrà portato come dono all'altare il nuovo defibrillatore e al termine della celebrazione il Dae sarà posizionato nel vicino oratorio all'interno dell'apposita teca per custodirlo (anch'essa donata), e avrà luogo la benedizione del dono.

Anche una dimostrazione pratica dell'utilizzo del Dae

Seguirà inoltre a una dimostrazione pratica dell'utilizzo del Dae laico (Pad) grazie all'intervento del gruppo formatori dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. "La data scelta dalla comunale Avis di Calolzio, di concerto con il parroco don Antonio, per questo importante dono - sottolinea Roberta Galli - cade in occasione della Festa della vita, a testimonianza del prezioso e fragile valore della vita che si festeggia nelle nostre parrocchie in questa domenica. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all'inaugurazione di domenica".