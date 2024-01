Il prezioso strumento salvavita anche all'ingresso del supermercato

Un nuovo Dae all'ingresso del supermercato grazie all'alleanza tra Volontari del soccorso e Conad. L'iniziativa è realtà da ieri, sabato 27 gennaio, a Calolziocorte, dove Fabrizio Vatteroni (presidente dei volontari) e Stefano Rotasperti (dirigente del Conad di via Resegone) hanno presentato e inaugurato "la cassetta" con il defibrillatore semiautomatico, prezioso strumento salvavita in caso di problemi cardiaci.

All'interno di un progetto di cardioprotezione della città da loro promosso, i Volontari hanno deciso di donare un Dae al Conad e presto la stessa iniziativa sarà replicata in altri supermercati del territorio. Il defibrillatore è stato acquistato anche grazie alle donazioni dei residenti della Valle San Martino che ben conoscono l'importante impegno del Soccorso di via Mazzini nel garantire il pronto intervento in caso di emergenze e nel coprire numerosi servizi socio assistenziali, a partire dai trasporti di persone nei luoghi di cura.

Ora i Volontari del Soccorso comunicano anche la possibilità di svolgere il servizio civile nella loro associazione. I posti disponibili, per ragazzi tra i 18 e i 28 anni, sono sei. L'incarico durerà 12 mesi e vedrà impegnato il giovane operatore al fianco dei volontari per 25 ore la settimana. Il compenso sarà di 507 euro mensili e le candidature vanno presentate entro il prossimo 15 febbraio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0341 643457, oppure scrivere alla mail segreteria@volontaricalolzio.it