Nel territorio lecchese, se non è una famiglia da record, poco ci manca. La grande famiglia (con 8 bisnonni) della piccola Vittoria abita in Valle San Martino ed è stata fotografata al completo nei giorni scorsi in riva al lago di Vercurago. Al centro i genitori, i calolziesi Maurizio Brini e Sara Buttafava, con in braccio la loro piccola, nata l'8 gennaio scorso coronando ancora di più la loro storia d'amore iniziata 10 anni fa.

Maurizio è molto conosciuto anche per essere il contitolare dello storico negozio Centro Carni Cavallo della famiglia Tentori lungo la Lecco-Bergamo, che ha da poco festeggiato i 65 anni di attività puntando sull'e-commerce e vendendo prodotti in tutta Italia. Sara è invece educatrice presso l'istituto dei Padri somaschi di Vercurago. Il fiocco rosa è stato una grande gioia per tutti loro e, ovviamente, per nonni e bisnonni.

Da parte di papà Maurizio i bisnonni di Vittoria sono Gian Mario Brini e Ida Arrigoni, Maurizio Tentori e Fede Valsecchi, mentre i nonni più giovani sono Leonardo Brini e Angela Tentori. Da parte di Sara, invece, i bisnonni della piccola si chiamano Luigi Sanfelici e Zaira Cerioli, Paolo Buttafava e Lina Ferraro, mentre i nonni sono Zairo Buttafava e Stefania Sanfelici. Si sono ritrovati nei giorni scorsi per dare il benvenuto alla piccola e per una passeggiata in riva al lago, dove lo zio Elis, appassionato di foto, li ha fotografati tutti insieme.

"Siamo davvero un bello squadrone. Vicini e uniti"

"Per noi è una grande gioia essere diventati papà e mamma di Vittoria, e allo stesso tempo lo è il sapere di poter contare su una famiglia così numerosa - racconta Maurizio Brini - Vittoria è un dono per tutti noi, ma l'avere tutti i nonni e i bisnonni è un dono anche per lei. I nonni sono infatti un punto di riferimento, danno a loro volta gioia e sicurezza, ed è bello avere una famiglia così numerosa: regala un senso di affetto e di protezione. Qualcuno dice sia un record, almeno nella nostra zona. Questo non lo so, posso però dire con certezza che è bellissimo essere così in tanti, e soprattutto essere uniti e vicini. Siamo un bello 'squadrone'. Abitiamo infatti tutti nel Calolziese, ci troviamo diverse domeniche e nelle occasioni di festa come a Natale". E nei giorni scorsi c'è stata la festa più bella con l'abbraccio tutti insieme a Vittoria.