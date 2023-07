Da Calolzio alla scoperta del nuovo corso universitario che costruisce il geometra del futuro

È un'opportunità formativa di grande interesse, quella attivata presso l'università degli studi di Pavia, dove vengono "creati" i geometri del futuro. Il corso di laurea triennale “TedCat” (Tecnologie digitali per le costruzioni, l'ambiente e il territorio), la cui realizzazione è stata caldeggiata da diversi Collegi del territorio regionale, tra cui quello di Lecco, rappresenta una evoluzione significativa in seno alla professione. A raggiungere Pavia, accompagnati dagli insegnanti Camillo Gilardi e Silvio Romano, sono stati gli studenti delle classi quarta e quinta del corso Cat (Costruzioni ambiente e territorio) dell'istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte, che grazie all'invito del responsabile del corso universitario, Vittorio Casella, hanno trascorso una giornata nell'ateneo pavese visitando ambienti e laboratori e provando attrezzature e strumenti in dotazione.

In particolare, i ragazzi hanno potuto approfondire la loro conoscenza riguardo il laboratorio di Geomatica, che opera nel campo del rilevamento e della rappresentazione del territorio e che sviluppa le sue attività in diversi campi di interesse, quali topografia tradizionale e satellitare, fotogrammetria aerea e da drone, lidar, cartografia, Gis, ortofoto, modelli digitali del terreno, geostatistica.

Interesse è stato espresso anche in relazione a uno dei più grandi laboratori universitari sperimentali italiani, il Laboratorio prove materiali e strutture, in cui è possibile studiare il comportamento di strutture fino a 36 metri di luce e fino a 7 metri di altezza. Questo laboratorio costituisce uno dei maggiori poli sperimentali europei nel campo dell’ingegneria sismica.

Ernesto Baragetti, presidente del Collegio dei Geometri di Lecco, ha accompagnato la delegazione calolziese, esprimendo la propria soddisfazione per l'interesse che l'istituto Rota ha mostrato di nutrire nei

confronti di questa importante opportunità formativa.

"Abbiamo davvero apprezzato il fatto che la dirigenza e i docenti del plesso calolziese abbiano capito il valore della proposta e abbiano voluto farla conoscere in modo approfondito agli studenti - ha affermato il presidente Baragetti - Si tratta di un corso molto pratico che forma una professionalità certa, fornendo le competenze di tecnico delle costruzioni esperto in tecnologie digitali. Una figura che già oggi è fondamentale per interagire in ogni ambito, dal rilievo alla progettazione e realizzazione di un edificio, fino alla relativa certificazione. Una laurea professionalizzante e abilitante per la professione di geometra, nella quale come Collegio abbiamo creduto fin dal primo momento".