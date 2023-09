Alle scuole di Calolzio c'è un nuovo gestore per la mensa. Come sarà il servizio

Le scuole pubbliche di Calolziocorte hanno un nuovo gestore del servizio mensa. E (almeno per il momento), i costi per le famiglie non aumenteranno. Ci sarà anche uno sportello al piano terra del municipio con una persona incaricata di rispondere ai quesiti degli utenti, iniziative per educare i bambini al mangiare sano puntando su qualità e prodotti biologici, senza dimenticare un "protocollo" rivolto ai genitori per evitare che si ripetano gli episodi di mancati pagamenti del pasto registrati in passato.

Le novità sono state illustrate oggi in municipio alla presenza del sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, del vice Aldo Valsecchi, dell'assessore Dario Gandolfi, del funzionario Edoardo Riva (ufficio Servizi alla persona) e dai dirigenti della società.

L'appalto è stato affidato a Sir - Sistemi Italiani Ristorazioni - azienda con sede ad Azzano San Paolo, nella Bergamasca, attiva nel settore da 40 anni. Il costo di un pasto passa da 5,21 a 5,27 euro, ma il comune interverrà per "limare" la differenza di 6 centesimi e almeno fino a dicembre il prezzo per il servizio non cambierà: 5,21 euro oltre ad ulteriori possibili ritocchi in base all'Isee e alla presenza di altri bimbi in famiglia che utilizzano la mensa scolastica, sempre secondo i parametri già definiti dall'Amministrazione. La srl Sir si occupa già della mensa scolastica nei vicini comuni di Carenno, Monte Marenzo, Erve e Torre de' Busi. Sostituirà Ladisa, la precedente società appaltatrice, ed erogherà circa 171.000 pasti all'anno, di cui 123.000 solo a Calolziocorte.

"Siamo presenti nel nord ovest Italia, lavoriamo in tre settori differenti della ristorazione collettiva, quella socio sanitaria, aziendale e scolastica - spiega Monica Chiesa, ai vertici dell'azienda Sir - la nostra mission è quella di trasmettere i valori del mangiare sano al di fuori dell'ambiente famigliare, promuovendo la cucina italiana. Siamo circa 600 dipendenti e produciamo all'anno 4 milioni di pasti con 5 centri cottura di proprietà e diversi centri produttivi nelle varie zone dove eroghiamo il servizio. Puntiamo molto sulla qualità del prodotto e sulla formazione del personale".

Sulla stessa lunghezza Eugenio Chiesa: "Il 50% del nostro fatturato riguarda la refezione scolastica, nella quale ci siamo specializzati da tempo promuovendo l'utilizzo di cibo biologico e prodotti a chilometro zero. Insieme alla qualità del prodotto, il nostro valore aggiunto è rappresentato dal dialogo con le famiglie e sulla presenza sul territorio, abbiamo anche un centro cottura vicino, a Pontida. Appena ricevuto l'incarico abbiamo svolto i sopralluoghi necessari e già parlato con il personale, ora siamo pronti per partire".

C'è infine l'aspetto legato agli insoluti nei pagamenti registrati in passato, con quote molto alte proprio a Calolziocorte. "In molti casi si è trattato di dimenticanze, ma c'è anche chi cerca di fare il furbo, e questo non possiamo accettarlo - hanno precisato sindaco e vice - Nel caso di mancati pagamenti verranno avvisati i genitori, si cercherà il dialogo e di capire il perchè. Le famiglie in difficoltà economica hanno e possono comunque avere l'appoggio dei servizi sociali, ma occorre per il bene di tutti rispettare i tempi nei pagamenti".

Prima, eventualmente, di non garantire il pasto in caso di insoluti passerà ovviamente del tempo, vista la delicatezza e l'importanza del servizio, e verrà seguito un protocollo con mail e avvisi mirati da parte della società stessa. E, soprattutto, anche per le modalità di pagamento, ci sarà sempre la possibilità di far riferimento allo sportello allestito al piano terra del comune, dove una dipendente della Sir è la lavoro già da oggi per rispondere a dubbi e quesiti dei genitori, illustrando la caratteristiche dei pasti e del servizio erogato.