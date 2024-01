Salta internet in centro città. È colpa dei topi

Salta internet in centro città per colpa dei topi. È successo a Calolziocorte dove nei giorni scorsi alcuni ratti hanno preso di mira la centralina delle linee telefoniche da cui passa anche la rete, rosicchiando i fili. La postazione si trova in corso Dante, sulla Lecco-Bergamo, e da essa dipendono gli allacciamenti di decine di abitazioni e di diversi bar e negozi della zona, fino alla stazione ferroviaria e lungo via Galli. Tra le attività messe in difficoltà anche l'ufficio di Confcommercio.

"I primi problemi si sono verificati venerdì scorso, io stessa nella mia pasticceria e nell'ufficio dell'associazione di categoria mi sono ritrovata senza internet - racconta Cristina Valsecchi, responsabile di Confcommercio Valle San Martino e assessore ad associazioni e protezione civile - Dopo aver parlato con altri commercianti che avevano riscontrato lo stesso problema abbiamo subito avvisato le compagnie telefoniche dell'improvviso mancato funzionamento della rete".

Appena i tecnici sono arrivati sul posto effettuando le dovute verifiche, hanno trovato i fili della centralina strappati o mangiati dai topi. "Proprio così - conferma Cristina Valsecchi - ci è voluto qualche giorno per risolvere il problema e potete immaginare i disagi, anche per chi ha un'attività e deve ogni giorni comunicare online i dati del registratore di cassa. Poi mail, pagamenti, ordini... Adesso, grazie anche alle nostre richieste di intervento, il problema è stato risolto. Informerò anche gli uffici comunali di quanto accaduto di modo che si possa provvedere al più presto a mettere le trappole e ad attuare una derattizzazione nella zona per evitare che l'episodio, insolito ma allo stesso tempo molto disagevole, si possa ripetere".