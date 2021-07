Un picnic tra fiordalisi e girasoli al Campo dei fiori di Galbiate

È tempo di fiori estivi nello splendido Campo dei fiori a Galbiate. Fiordalisi, girasoli, zinnie e cosmee hanno colorato la distesa verde caratterizzandola di profumi unici, là dove in primavera sono soliti sorgere i tulipani e a ottobre le zucche per Halloween.

Per la proprietaria Cristina Tosi una soddisfazione dopo un periodo caratterizzato da due lunghi lockdown (che hanno minato soprattutto la stagione 2020) e dal maltempo dei giorni scorsi, che per fortuna ha risparmiato i fiori appena sbocciati. I clienti possono dunque recaesi al Campo e raccogliere i fiori con l'originale modalità you-pick.

C'è però un'altra bella novità per la stagione, ovvero l'area picnic: sarà possibile infatti prenotare un "angolo" di prato tra i fiori, con tanto di ombrellone e telo per gustarsi la propria merenda o cena per un massimo di quattro persone per ciascun angolo (a eccezione, ovviamente, delle famiglie con più bimbi).

"L'idea del picnic in riva al lago è nata dall'esigenza che abbiamo un po' tutti di stare all'aria aperta in mezzo alla natura e vista la situazione di rifuggire un po' i luoghi chiusi e affollati - spiega Cristina - Ho sentito che moltissimi miei clienti apprezzavano il mio campo e la posizione, perciò ho voluto offrire questa opportunità. Una nuova agricoltura di condivisione e di relazioni per sentirsi bene. La cena non è inclusa quindi ognuno gestisce il picnic a suo piacere ed è giusto anche sottolineare che c'è l'eventualità di ordinare la cena che si preferisce e di farla consegnare tramite delivery direttamente al campo".

Al momento l'iniziativa è piaciuta a tutti, in particolare ai giovani che scelgono il Campo per un simpatico aperitivo a base di spritz e prosecco e tagliere di salumi e formaggi.

Come fare

In conformita? alle direttive vigenti, per evitare sovraffollamenti e garantire un corretto distanziamento, sara? necessario prenotare l'angolo picnic munendosi di biglietto per la data preferita.

La prenotazione e? gratuita prenotabilie on-line sul sito Eventbrite. L'angolo picnic è per 4 persone e comprende un telo in tessuto Oxford igienizzabile ma non la cena. Il costo è di 10 euro da pagare all'accoglienza al campo.