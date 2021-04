In volo sopra il Campo dei fiori: che spettacolo i tulipani dal cielo

Lo spettacolo della fioritura del Campo dei fiori dall'alto. È davvero suggestivo il filmato realizzato presso la struttura di Cristina Tosi dal film maker lecchese Matteo Colombo, che ha impiegato un drone per immortalare la fioritura dei tulipani in questa primavera 2021 e ha poi donato il video a Cristina per utilizzarlo sui canali social.

Si tratta di una gentilezza per far vivere alle persone la magia del campo in fiore, purtroppo inaccessibile anche quest'anno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. La struttura è però aperta in modalità asporto.

Il "Campo dei fiori" è diventato un tulips-drive, con possibilità di prenotare per telefono e ritirare il mazzo di fiori nel parcheggio confinante al campo, rimanendo comodamente in macchina. È inoltre possibile ordinare e ricevere i fiori a casa.

Le modalità per acquistare i fiori sono semplici: è necessario prenotare il ritiro del mazzo al campo, cliccando sugli appositi link delle pagine di Facebook e Instagram, oppure prenotare la consegna a domicilio se si è residenti nei seguenti comuni: Lecco, Abbadia Lariana, Barzago, Calolziocorte, Civate, Dolzago, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Oggiono, Olginate, Pescate, Sala al Barro, Valmadrera.