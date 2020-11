Reti da cantiere davanti a Palazzo delle Paure: in allestimento la mostra dedicata a Lorenzo Lotto

Corre verso l'apertura la mostra dedicata a Lorenzo Lotto, maestro veneziano di Quattrocento e Cinquecento. Dal prossimo 5 dicembre e fino al 6 aprile, infatti, tutto il primo piano di Palazzo delle Paure sarà utilizzato per l'allestimento del percorso, presentato poche settimane fa dagli organizzatori. In questi giorni, infatti, l'ingresso del polo museale è stato "avvolto" da delle reti da cantiere, segno di come siano iniziati i lavori.

"In relazione alle reti di cantiere posizionate attorno all'ingresso del polo museale di Palazzo delle Paure, comunichiamo che la chiusura temporanea del passaggio pedonale è finalizzata ai successivi interventi di pulizia e sanificazione dell'area, per l'imminente allestimento e la prossima inaugurazione della mostra su Lorenzo Lotto promossa dall'Associazione Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco e per permettere dunque, una volta riaperto il museo, l'accesso ai visitatori in sicurezza".