"Capolavoro per Lecco": edizione da incorniciare con quasi 9.500 visitatori

"Il Mistero del Padre. Il segno di Michelangelo", edizione 2023 di "Capolavoro per Lecco" si conferma ancora una volta il più importante appuntamento culturale della comunità lecchese. Lo dimostrano i quasi 9.500 (9.414) visitatori fatti registrare dall’inaugurazione del 5 dicembre scorso fino a domenica 3 marzo, giornata conclusiva della mostra allestita a Palazzo delle Paure, con un’affluenza che, nell’ultima settimana, è stata davvero straordinaria. Senza dimenticare il migliaio di partecipanti ai 4 incontri di approfondimento organizzati presso la sala Don Ticozzi.

L’evento è stato come sempre organizzato dall’associazione culturale e dalla comunità pastorale Madonna del Rosario con la collaborazione del Comune di Lecco, della Provincia e il sostegno delle più importanti istituzioni regionali e di molte aziende e partner privati. Grande la soddisfazione di monsignor Davide Milani, presidente dell’associazione e prevosto di Lecco: "Anzitutto un grande ringraziamento ai curatori e a tutti i volontari dell’associazione Madonna del Rosario, espressione culturale delle parrocchie del centro di Lecco, che, con il loro lavoro durato un anno intero, hanno reso possibile questo miracolo".

Il lodevole impegno degli studenti come guide alla mostra

"Un evento di rilevanza nazionale realizzato da volontari è un caso molto raro - continua monsignor Milani - Ma, come ci hanno riconosciuto i visitatori stessi, se il capolavoro in mostra è stata l’opera di Michelangelo, l’apprezzamento più grande è stato per i ragazzi delle scuole superiori che si sono impegnati come guide alla mostra e per le attività di comunicazione digitale e teatrale. Si sono messi in gioco e il loro ardimento è stato premiato. Questa esperienza è un tassello importante del loro percorso di crescita umana, culturale e spirituale".

Il tema del rapporto tra padri e figli

"Capolavoro per Lecco è un’opportunità che la comunità cristiana si dà per condividere la propria esperienza di fede al di fuori delle mura della chiesa stessa, incontrando, in occasione dell’esposizione di uno straordinario capolavoro dell’arte, coloro che vogliono confrontarsi sulle domande che la vita pone. Le riflessioni e le condivisioni in occasione della visita in mostra sono testimonianza di come questo obiettivo sia stato raggiunto anche quest’anno dove, al centro dell’approfondimento, abbiamo posto un tema delicato, coraggioso e, al tempo stesso, di straordinaria attualità come il rapporto tra padri e figli".

"L’ultimo ringraziamento - conclude monsignor Milani - va alle istituzioni, alle fondazioni e alle aziende che hanno sostenuto questo progetto condividendone le finalità. Lo straordinario numero di persone che hanno acquistato il biglietto per visitare la mostra, in sostanziosa crescita rispetto allo scorso anno, è una delle certificazioni della bontà di questo progetto".