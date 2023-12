"Capolavoro per Lecco" parte in quinta: già 1.500 visitatori

In soli 15 giorni, dal 6 dicembre scorso, sono stati ben 1.500 i biglietti staccati per i primi giorni di apertura dell’edizione 2023 di "Capolavoro per Lecco" quest’anno dal titolo “Il mistero del Padre. Il disegno di Michelangelo”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale e dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario di Lecco, in collaborazione con il Comune e con il sostegno di numerosi partner (aziende e istituzioni), si sta confermando come un appuntamento atteso e partecipato.

"È motivo di soddisfazione vedere un così elevato numero di persone aderire alla nostra proposta culturale - commenta monsignor Davide Milani, presidente dell’associazione e prevosto di Lecco - che rappresenta l’occasione per tutti, credenti e non, di lasciarsi interrogare personalmente dal Mistero della Salvezza che ci porta il Natale attraverso il confronto con l’opera di grandi maestri dell’arte rinascimentale italiana. Quest’anno, con Michelangelo, la proposta è particolarmente sfidante perché abbiamo scelto di approfondire il tema della paternità. Il Bambino Gesù nasce a Betlemme da Maria ma è al tempo stesso 'Figlio del Padre', Dio. La risposta di pubblico in queste prime due settimane è straordinaria: i visitatori sono di ogni età e provengono anche da fuori regione".

Un pubblico eterogeneo

Giovani e meno giovani, studenti delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti e docenti (per i quali sono state organizzate dai curatori della mostra Susanna De Maron, Laura Polo D’Ambrosio e Giorgio Melesi due visite dedicate), appassionati d’arte, famiglie, gruppi, comitive aziendali: un pubblico eterogeneo, conquistato dall’opportunità di osservare da vicino un capolavoro del genio di Michelangelo, ma anche sorpresi dall’incontro con i giovanissimi studenti delle scuole superiori che nell’ambito di un apposito Pcto e dopo un percorso formativo fanno da guida e mediatori delle opere esposte.

La mostra sta avendo anche un buon riscontro sui media regionali, nazionali e di settore, oltre che una visibilità sui canali social, gestiti insieme ad un gruppo di ragazzi che aderiscono al progetto “Cultura è partecipazione. La sfida per i giovani del lecchese”, realizzato con il contributo del bando "Emblematici provinciali", promosso da fondazione Cariplo in collaborazione con fondazione Comunitaria del Lecchese. Ieri, infine, hanno preso il via anche i laboratori di creatività per i più piccoli che, organizzati in gruppo, sono introdotti alla scoperta di una possibile espressività attraverso una diretta manipolazione della creta. L’iniziativa proseguirà fino al 3 marzo 2024. Orari, prenotazioni e tutte le informazioni su www.capolavoroperlecco.it