«Giù le mani dalle mogli degli altri»: sui muri bellanesi insinuazioni contro il maresciallo

"Giù le mani dalle mogli degli altri. Codardo togliti cintura e pistola e difenditi dai mariti".

Non è una battuta rubata a uno spaghetti western degli anni Sessanta, e neppure tratta da un romanzo popolare di Andrea Vitali; è quanto comparso nei giorni scorsi su un edificio del centro a Bellano, insieme ad altre scritte firmate da una mano anonima. Chi è il destinatario? Nemmeno troppo velatamente, il comandante della locale stazione dei Carabinieri. Nel mirino, con frasi non proprio eleganti, anche la moglie del militare ("Ti fa comodo vivere mantenuta dai contribuenti e fare anche la colf a nero?").

Secondo l'anonimo accusatore - o forse bisognerebbe parlare al plurale - e le relative insinuazioni, il maresciallo in servizio alla caserma avrebbe attirato l'attenzione di alcune donne del paese, causando così le conseguenti ire dei coniugi. Nessuna avvisaglia e nemmeno troppe vodi di corridoio a circolare nel recente passato tra le viuzze bellanesi; la vicenda è deflagrata all'improvviso in questi giorni, dopo la comparsa delle scritte, con l'effetto di una bomba, tanto che oggi in riva al Lario sarebbe attesa una troupe televisiva nazionale di una popolare trasmissione in onda nel pomeriggio.

Sulla vicenda, considerata l'inevitabile eco avuta, è intervenuto il Comando provinciale dei Carabinieri con una nota ufficiale che riportiamo di seguito: «In relazione alla vicenda che ha interessato il comandante della Stazione di Bellano, ripresa da alcuni organi di stampa, si rappresenta che i fatti sono al vaglio della competente autorità giudiziaria e che l'Arma dei carabinieri ha immediatamente avviato una autonoma inchiesta per stabilire i contorni della vicenda e valutare la sussistenza o meno dei requisiti per la permanenza del militare nell'attuale incarico».

L'Amministrazione comunale, contattata da Lecco Today, non ha invece voluto commentare l'accaduto, limitandosi a sottolineare la valenza vandalistica delle scritte sui muri e confermando l'avvenuta e pronta rimozione delle stesse.

La vicenda bellanese non sarà un film, ma con ogni probabilità è destinata a diventare una fiction con nuove puntate attese a stretto giro di posta.

