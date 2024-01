I 50 anni dell'impresa sul Cerro Torre: iniziati gli eventi

Con la proiezione su Palazzo delle Paure delle immagini che raccontano l'impresa e i protagonisti, sono iniziate nel cuore di Lecco le iniziative celebrative per i 50 anni della conquista del Cerro Torre. Nel 2024 ricorre infatti il cinquantesimo anniversario della salita lungo la parete ovest, realizzata dalla spedizione “Città di Lecco” in occasione dei cento anni di fondazione della sezione cittadina del Club Alpino Italiano e organizzata dai Ragni della Grignetta.

Il 13 gennaio del 1974, alle 17.45 ora locale, Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa, Pino Negri e Mariolino Conti raggiunsero la cima del Torre dopo aver compiuto la prima ascensione assoluta dell’impressionante parete ovest della “montagna impossibile”. L'impresa compiuta dai quattro “hombres de la cumbre” a coronamento di un memorabile assedio condotto insieme agli altri otto membri della spedizione che con loro avevano lottato per quasi due mesi contro le tempeste e le estreme difficoltà, divenne immediatamente epica, portando il nome di Lecco, del Cai e dei Ragni sulle pagine dei giornali del mondo e nei libri di storia dell’alpinismo. Grazie al contributo di Confcommercio Lecco, nel tardo pomeriggio di lunedì è stato presentato il video mapping proietatto sul palazzo simbolo di piazza XX Settembre. Il filmato, fino a domenica 14 gennaio racconterà alla cittadinanza e ai turisti la storia della conquista lecchese del Cerro Torre.

Le celebrazioni, che proseguiranno lungo tutto l'anno appena iniziato, sono state messe in campo da una cordata di istituzioni e associazioni locali (Comunità montana Lario orientale Valle San Martino, comuni di Abbadia lariana, Ballabio, Lecco, Mandello, Confcommercio Lecco, Camera di commercio Como e Lecco, Provincia di Lecco, Cai Lecco, Ragni della Grignetta, Gruppo Gamma, Uoei sezione Lecco e Fondazione Riccardo Cassin). Insieme hanno deciso di promuovere una serie di iniziative per ricordare non solo la vetta raggiunta dai Ragni, ma tutto “il viaggio” che portò loro e gli altri compagni a realizzare il sogno e per rievocare lo straordinario spirito di gruppo che li animò e che costituisce l’eredità più importante che la scalata del Cerro Torre consegna al presente e alle generazioni future.

Presenti ieri in piazza per la prima della proiezione su Palazzo delle Paure molte delle autorità locali e dei rappresentanti delle realtà che hanno sostenuto la programmazione: dal presente della Comunità montana Carlo Greppi - che si è detto felice e orgoglioso delle celebrazioni messe in calendario - al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, dal presidente di Confcommercio Antonio Peccati fino a Laura Ferrari, figlia di Casimiro Ferrari, e a Marta Cassin, nipote del grande alpinista Riccardo e portavoce della Fondazione, le due organizzatrici intorno alle quali si sono unite le istituzioni e associazioni impegnate negli eventi.

Il programma di iniziative

Dopo l'inaugurazione di lunedì 8 gennaio con le immagini storiche della spedizione del 1973/74, il prossimo appuntamento sarà sabato 13 gennaio, giorno della vetta, presso la sala Ticozzi a Lecco: qui si terrà la proiezione della versione restaurata e aggiornata di “Cerro Torre Dance”, il video creato da Daniele Chiappa per raccontare la meravigliosa avventura sulla Ovest del Torre.

Visti i limitati posti disponibili nella sala e al fine di consentire a tutti di partecipare all’evento è prevista una doppia proiezione: la prima alle ore 17, su invito, riservata alle autorità e alla stampa, con la presentazione del programma completo delle iniziative. La seconda alle ore 20.45 a ingresso libero, aperta a tutta la cittadinanza.

A fine dicembre 2023 Laura Ferrari ha consegnato un diario dedicato alla spedizione dei Ragni del 1973/74 all’alpinista lecchese Manuele Panzeri, che lo ha portato a El Chalten, il villaggio patagonico punto di partenza per le ascensioni nel gruppo del Fitz Roy e Cerro Torre. Il diario sarà a disposizione presso il “Patagonicus” (il locale gestito dalla famiglia di Cesarino Fava, altro protagonista dell’epopea dell’alpinismo patagonico), affinché gli scalatori di passaggio possano lasciare una loro dedica o un racconto della loro esperienza.

Nel 2025 il diario tornerà a Lecco. Ricordiamo tutti i membri della spedizione “Città di Lecco” al Cerro Torre del 1973/74: Pierlorenzo Acquistapace, Gigi Alippi (vice capospedizione), Daniele Chiappa, Mario Conti, Claudio Corti, Casimiro Ferrari (capospedizione), Giuseppe Lafranconi, Pino Negri, Ernesto Panzeri, Angelino Zoia, il dottor Sandro Liati e Mimmo Lanzetta.