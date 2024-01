Cerro Torre: 50 anni fa i Ragni di Lecco sul tetto della "Montagna impossibile"

Proprio oggi, il 13 gennaio di ben 50 anni fa, i Ragni della Grignetta Casimiro Ferrari, Pino Negri, Mariolino Conti e Daniele Chiappa arrivavano in cima per primi al Cerro Torre aprendo la via sul versante Ovest.

"Fu un gigantesco lavoro di squadra dei Maglioni Rossi che portarono a termine una salita sognata per anni da decine di alpinisti in tutto il mondo - ricordano in un post i portavoce della fondazione Riccardo Cassin - Questi gli altri componenti della spedizione: Gigi Alippi, Angelino Zoia, Ernesto Panzeri, Giuseppe Lanfranconi, Claudio Corti, il medico Sandro Liati e Mimmo Lanzetta. È una giornata molto importante per la città di Lecco e per tutto il mondo dell’alpinismo e vogliamo celebrarla insieme a voi".

La Fondazione ricorda quindi la prossima iniziativa, all'interno di quelle promosse per quest'anno del 50esimo da parte di una cordata di enti e associazioni, e aperte nei giorni scorsi con la proiezione delle immagini dell'epoca sulla faccaata di Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre. "Vi aspettiamo questa sera, alle ore 20.45, presso la sala Ticozzi a Lecco per l'incontro dedicato a questa impresa leggendaria con lo storico dell'alpinismo Alberto Benini e la proiezione del film di Daniele Chiappa 'Cerro Torre'. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti".

Tra i promotori delle diverse iniziative - insieme alla Comunità montana Lario orientale Valle San martino guidata dal presidente Carlo Greppi, ente che ha raccolto alcune delle storiche foto della spedizione - anche I Ragni di Lecco, il Cai sezione di Lecco "Riccardo Cassin", il Club Alpino Italiano, il Comune di Abbadia Lariana, la Camera di commercio di Como-Lecco, Provincia di Lecco, il gruppo alpinistico Gamma Lecco, il Comune di Ballabio, il Comune di Lecco e Confcommercio Lecco. E sempre oggi anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha pubblicato un post per celebrare l'anniversario dell'impresa. Ecco, di seguito, il testo.

Il sindaco Gattinoni: "Lecco onora l'impresa di questi grandi uomini"

"Il 13 gennaio del 1974, alle 17.45 ora locale, Casimiro Ferrari, Mario Conti, Daniele Chiappa e Pino Negri raggiunsero la cima del Cerro Torre dopo aver compiuto la prima ascensione assoluta dell’impressionante parete ovest della 'montagna impossibile'. Oggi, a 50 anni esatti di distanza, Lecco onora la grandiosa impresa di questi grandi uomini con una serie di iniziative: tra queste di particolare bellezza è l'iniziativa di Laura Ferrari, figlia di Casimiro.

A fine dicembre 2023 ha consegnato un diario dedicato alla spedizione all’alpinista lecchese Manuele Panzeri, che lo ha portato a El Chalten, il villaggio patagonico punto di partenza per le ascensioni. Il diario sarà a disposizione affinché gli scalatori di passaggio possano lasciare una loro dedica o un racconto della loro esperienza. Nel 2025 il diario tornerà a Lecco. Un magnifico modo di far continuare quel meraviglioso viaggio che, mezzo secolo fa, portò i Ragni della Grignetta e di Lecco a elevare il nome della nostra Città sul tetto della 'montagna impossibile'".