Cerro Torre 50 anni dopo: la proiezione del film di Danilo Chiappa sulla spedizione

Lunedì scorso sono iniziate le celebrazioni per il 50esimo anniversario della salita alla parete Ovest del Cerro Torre dei Ragni della Grignetta, con la proiezione serale delle immagini storiche della spedizione su Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco. Sabato prossimo, 13 gennaio, il clou delle celebrazioni, nel giorno dell’anniversario in cui mezzo secolo fa i Maglioni Rossi arrivarono per primi in cima alla montagna dalla parete ovest che fino a quel momento era definita “impossibile”.

Per la giornata della “Cumbre 50 anni dopo” doppio appuntamento in Sala Ticozzi a Lecco (via Ongania 4). Alle ore 17 prima proiezione su invito (posti già esauriti) in cui verrà presentato il programma degli appuntamenti con la video-proiezione dell’alpinista Daniele Chiappa “Cerro Torre Dance”.

Per questo primo incontro, introdotto da Sara Sottocornola, Giorgio Spreafico e Serafino Ripamonti, saranno presenti alcuni protagonisti strettamente legati alla conquista del Cerro Torre. Sarà presente anche Laura Ferrari, figlia di Casimiro, da cui è partita la cordata per la realizzazione delle celebrazioni del 50esimo.

Alle ore 20.45 seconda proiezione “Cerro Torre Dance” presentata da Alberto Benini, che accompagnerà il pubblico a conoscere la storia alpinistica del Cerro Torre, aperta alla cittadinanza, ingresso libero fino a esaurimento posti.