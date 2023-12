Una mostra fotografica collettiva sostiene la chiesa di San Giorgio

"Ciò che rende incantevole l'ambiente è la rara, vasta e unitaria concezione dell'apparato decorativo ad affresco che copre gran parte delle pareti e l'arco trionfale, oltre al presbiterio sul cui fondo vi è una Crocifissione".

In passato scriveva cosi Angelo Borghi sul suo libro Il lago di Lecco e le valli descrivendo la chiesa di San Giorgio, eretta in epoca medioevale nel comune di Mandello del Lario e sotto la giurisdizione della parrocchia di Crebbio di Abbadia Lariana guidata da don Fabio Molteni. In questi ultimi mesi si trova positivamente nell'occhio del ciclone mediatico grazie a un'iniziativa di solidarietà che mira a sostenere il restauro dei suoi affreschi.

Gioiello lungo il Viandante

Posta lungo il Sentiero del Viandante, la chiesa è divenuta edificio gettonato dai camminatori lungo l'antica via che congiungeva Lecco a Colico. E sono l'importanza e la necessità di questi interventi conservativi ad avere motivato l'allestimento di una mostra di scatti, una novantina, volta a una raccolta fondi destinati a supportare le opere restaurative in programma. Alcuni amici con l'hobby della fotografia si sono coalizzati nel mostrare collettivamente i loro personali scatti, unitamente alla visione di uno slideshow inedito riguardante gli affreschi custoditi nella chiesa di San Giorgio. Luisella Aliprandi, Natalino Amigoni, Serena Compagnoni, Enrico Corti, Aldo Gallo, Giuseppe Mastrolmo e Celestino Panizza gli autori delle istantanee visibili dal 27 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 nella sala civica a Molina in via Dante 47 (orari di apertura: giorni feriali dalle 14.30 alle 18.45, festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.45). Patrocina l'iniziativa il Comune di Mandello del Lario. Autore delle slide Celestino Panizza, tra gli amici espositori.

All'interno della collettiva, al fine di veicolare fondi ai restauri, è disponibile inoltre il libro Il Vangelo secondo San Giorgio a Mandello del Lario a firma Roberto Pozzi, unitamente a una vasta scelta di magnetini con soggetto il sacro edificio al centro delle odierne attenzioni.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)