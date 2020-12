Confcommercio Lecco, il bilancio del 2020: -29 imprese associate e il progetto "Lecco capitale della cultura"

Tempo di bilanci anche in casa Confcommercio Lecco. Per l'associazione di categoria con sede in piazza Garibaldi si è chiuso un anno complesso, ma non da buttare: il sopraggiungere della pandemia legata al Covid-19 ha velocizzato il processo di digitalizzazione, oltre dell'iniziativa "Io compro sotto casa". «Siamo soddisfatti dell'anno - spiega il Presidente Antonio Peccati -, ora aspettiamo il vaccino, poichè siamo consapevoli che i ristori non siano infiniti, nonostante la loro imperfezione. Basterebbe pagare il 75% del fatturato di dicembre 2019 alle attività, senza fare distingui particolari».

«È stato un anno anomalo e molto difficile per le nostre categorie - espone il direttore Alberto Riva -. Le nostre attività hanno subito sia la prima che la seconda chiusura imposte dal Governo. Sul “cosa fare” e “come fare” abbiamo dato un valore aggiunto al nostro associato, registrando 215mila visualizzazioni con un tempo medio di visita di 5 minuti sul sito internet; evidentemente anche altre tipologie di aziende hanno trovato pertinenti le informazioni riportate sul nostro portale. La formazione che diamo agli associati in presenza è quella che ha sofferto di più, con 100 corsi in aula al posto dei 300 raggiungibili. Dal punto di vista del "fatturato", abbiamo registrato -29 associati su circa 3.700 imprese, per la gran parte d’imprenditori già in pensione, inoltre abbiamo lavorato molto bene sulla formazione online, proponendo 335 corsi. Non ci siamo fermati su attività come il Master Turistico in collaborazione con la Bocconi, registrando 14 iscritti su 20 posti disponbili. Abbiamo avuto successo con “Io compro sotto casa”, determinate modalità di vendita sono state riscoperte durante questi mesi».

Digitalizzazione

«I giovani sanno già lavorare con questi strumenti - illustra Peccati -, chi è più navigato è, invece, rimasto tagliato più fuori. La comunicazione fatta con questi strumenti aiuterà i ragazzi nel futuro, inoltre l’emergenza porta alla fruizione dei servizi in un modo che non era stato considerato. -29 associate? Non facciamoci troppe illusioni perchè c’è, ad esempio, un “mercato della neve” che rischia di non partire proprio e non ha risposte dal Governo; per fortuna, ironia della sorte, è arrivata tantissima neve e non è stato necessario crearla artificialmente, ma pensate anche solamente a chi vende l’attrezzatura da utilizzare. Purtroppo gli effetti sul comparto turistico, interessato da cospicui investimenti e conseguente indebitamento delle attività, li vedremo nel 2011».

Lecco capitale della cultura 2024

Fiore all'occhiello del progetto futuro è "Lecco capitale della cultura 2024": «Conoscete la nostra attenzione verso questo mondo - ha concluso Peccati -. Abbiamo proposto al sindaco Gattinoni di fare questa richiesta, seguendo Parma, Bergamo e Brescia; non vedo controindicazioni su questo, darebbe grande lustro alla città dove Manzoni ha scritto i “Promessi Sposi”. Sarebbe una grande cosa per la città, che non richiederebbe un grandissimo sforzo realizzativo».

Un anno di Confcommercio Lecco: il 2020 in pillole