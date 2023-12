Lecco ha premiato i suoi benemeriti. Gattinoni: "Il 2024 sarà l'anno della città che cresce"

Si è svolta questa mattina all'auditorium del Centro civico "Sandro Pertini" di Germanedo la cerimonia di conferimento delle Civiche benemerenze 2023 in occasione dell'imminente Festa del patron San Nicolò.

Hanno partecipato, oltre al sindaco Mauro Gattinoni, agli assessori e ai consiglieri, diverse autorità: la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la viceprefetto vicario di Lecco Marcella Nicoletti, la presidente della Fondazione Comunitaria Maria Grazia Nasazzi. Presente inoltre la delegazione della città spagnola di Igualada, gemella di Lecco, con il sindaco Marc Castells e il presidente del comitato dei gemellaggi Josep Junyent.

I "San Nicolò d'Oro" 2023

Consegnate le tre Benemerenze civiche "San Nicolò d'Oro 2023" assegnate dai capigruppo del Consiglio comunale. Riportiamo di seguito le motivazioni lette in sala.

"Lecco è e vuole essere sempre di più città dello sport, capitale dell'outdoor, fucina di talenti. Attraverso lo sport si trasmettono sani valori di crescita e di vita comune a partire dai più piccoli: in questo senso è bello ricordare che la nostra provincia è da anni al primo posto in Italia nell'indice de Il Sole 24 Ore per 'Sport e bambini'. Ecco, dunque, che qui oggi rendiamo merito all'esempio di una bella storia di sport e talento, quella della prima squadra della Calcio Lecco 1912, di Paolo Di Nunno, che dopo 50 anni ha dato risalto nazionale - e non solo - alla nostra città ottenendo una storica promozione in serie B. La sua storia insegna a tutti la lezione della tenacia e che occorre sempre mettersi in gioco, al massimo delle proprie capacità". Presente il patron del Lecco con i figli Gino e Cristian Paolo e il nipote Paolo.

"Lecco è e vuole essere sempre di più città attrattiva, capitale di un turismo sostenibile che appoggia i suoi piedi nelle profonde acque del Lario e con la sua testa raggiunge le cime innevate delle nostre montagne. Ecco, qui, che le fotografie di Mauro Lanfranchi catturano la magnificenza del nostro territorio, la ricchezza che ci è stata donata e che dobbiamo essere in grado di valorizzare".

"Lecco è e deve essere sempre di più una città attenta ai più fragili, capace di andare oltre gli steccati e di considerare le differenze come ricchezza, di essere dalla parte giusta della storia, quella della legalità, e contro ogni sopruso, infiltrazione o ingerenza mafiosa. In questo solco troviamo il profilo del terzo benemerito, Paolo Cereda, portatore di una memoria d'impegno civico per gli ultimi e di esempio di cosa voglia dire combattere le organizzazioni criminali a partire dalla formazione nelle scuole". Presenti, a ritirare il premio, la moglie Antonia e i figli Luca e Silvia.

Gattinoni e il bilancio di un anno

Nel suo discorso il sindaco Mauro Gattinoni ha ricordato Matteo Ripamonti, scomparso da poche settimane, e ha abbracciato dinamiche più ampie rispetto al conferimento dei riconoscimenti cittadini: la guerra in Ucraina, la tragedia che va consumandosi nella Striscia di Gaza, con un riferimento alla debolezza della voce e del ruolo politico dell'Unione Europea. Come ridare senso all'agire politico?, ha poi sollevato il quesito Gattinoni. Tre i punti chiave: "Entrare nel merito delle cose, preferire l'integrazione all'esclusione, costruire un contesto di fiducia".

Spazio poi alla panoramica dei grandi cantieri partiti a Lecco nel 2023: il centro civico di Germanedo, il cui primo lotto di lavori si è concluso in attesa di individuare un gestore; la Piccola; l'imminente rifacimento del Lungolago e la ristrutturazione di Villa Manzoni, le cui delibere verranno firmate nel corso della prossima settimana. E, ovviamente, il progetto relativo al Teatro della Società. Ma anche l'asilo nido di Bonacina, lo spazio "Labirinto", le aree skyfitness di Pescarenico e al parco Eurice Kennedy, oltre a quella del parco di via Fra' Galdino.

Gatttinoni ha inoltre sciorinato gli interventi in programma nelle scuole cittadine e le aperture avvenute quest'anno sul fronte dell'attrattività turistica: ostello, dehors di Pescarenico. Nel 2024 toccherà al restyling delle stazioni della funivia dei Piani d'Erna. Il sindaco ha infine battezzato il prossimo anno quello della "città che cresce", con particolare riferimento alla stesura del nuovo Piano di governo del territorio.