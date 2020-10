Emergenza covid, nuovo Dpcm: annullata l'edizione 2020 dell'Interlaghi

Il Comitato organizzatore del 46° Campionato Invernale Interlaghi di vela - Trofeo "Cianino" Riva - per cabinati, in programma nel Golfo di Lecco nei giorni 31 ottobre/1 novembre 2020, facente capo alle Società Canottieri Lecco e Circolo Velico Tivano Valmadrera, ha deciso, dopo autorizzazione della Federazione Italiana Vela, di

annullare la disputa.

Infatti, anche dopo l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2020, in materia di contenimento del Covid-19, non sussistevano più quelle condizioni di serenità e tranquillità, pur nel rispetto di tutte le normative di sicurezza, per lo svolgimento della regata stessa. Da qui la dolorosa e sofferta

decisione, dopo settimane di lavoro, di ammainare le vele.

Al Campionato Invernale Interlaghi erano già iscritti una trentina di team nelle varie classi a cui va la solidarietà e la comprensione del Comitato organizzatore. Tuttavia, pur comprendendo il grande dispiacere per l'annullamento dell'evento, il presidente della società Canottieri Lecco, Marco Cariboni, unitamente al consigliere della sezione vela Sergio De Capitani, e il presidente del Circolo Velico Tivano di Valmadrera Giuseppe De Luca, convengono «che la decisione, in questo momento di grande emergenza per l'intero Paese, sia la scelta più giusta, dettata anche dal buon senso e dal rispetto reciproco». Cariboni e De Luca - unitamente al responsabile delle regate Enea Beretta, coadiuvato da Giuseppe "Baffo" Banfi - rivolgono un messaggio di ringraziamento ai regatanti che si erano già iscritti, ai partner e a tutti i collaboratori.