Bollettino covid, i dati di domenica 16 maggio: 36 casi a Lecco

Coronavirus: sono 796 i nuovi positivi in Lombardia rilevati domenica 16 maggio secondo il quotidiano bollettino diffuso dalla Protezione Civile. I tamponi effettuati oggi sono stati 32.385, con un tasso di positività pari al 2,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ora 382, ovvero 8 in meno rispetto al giorno precedente. I ricoverati negli altri reparti sono 2.053, cioè 106 in meno rispetto a sabato. Si tratta, come sempre, del "saldo" tra gli ingressi e le uscite. I dimessi e guariti sono 990 in più. Senpre nell'intero territorio della Lombardia oggi ci sono purtroppo stati altri 18 decessi.

Per quanto riguarda invece in modo specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore i nuovi contagi da Covid-19 sono stati 36. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 24.510.

I nuovi casi di oggi, domenica 16 maggio, per provincia