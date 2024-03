Il sito del Comune di Dervio si rifà il look

Un nuovo sito per l'Amministrazione comunale di Dervio. Da mercoeldì pomeriggio è online il nuovo portale internet istituzionale del Comune altolariano, realizzato grazie ai fondi Pnrr misura 1.4.1 che l'ente ha ottenuto grazie alla partecipazione di un bando, con una nuova veste grafica conforme alle linee guida Agid.

Qulche disagio per gli utenti, in questa fase, sembra inevitabile. "Come in tutte le migrazioni di dati ci sono sezioni che devono ancora essere implementate, il passaggio sarà completato nei prossimi giorni - informano dall'Amministrazione comunale avvertendo la cittadinanza - Dal 4 aprile saranno attive le nuove procedure dello sportello telematico per presentare istanze online e pagare tramite Pagopa".

Il sito è raggiungibile a questo link. Nella home page si trova un pratico menu in alto, quindi gli avvisi più importanti e le ultime news in primo piano, oltre a una sezione eventi e a una suggestiva galleria fotografica del paese.