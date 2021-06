Azienda brianzola regala 80 computer alle scuole lecchesi

Un contributo importante all'istruzione di tanti giovani, ennesima dimostrazione della grande solidarietà che da sempre, non solo durante e dopo la fase acuta dell'emergenza Coronavirus, caratterizza il Lecchese.

Grazie al contributo della "Spreafico Francesco & F.lli Spa" di Dolzago è stato possibile regalare 80 computer alle scuole lecchesi, ricondizionati attraverso un ulteriore impegno economico garantito dal Fondo Povertà Educative. Ne hanno beneficiato due importanti centri di formazione professionale, il Fiocchi di Lecco e l'Aldo Moro di Valmadrera, oltre all'Istituto comprensivo di Calolziocorte, che hanno potuto così rinnovare le proprie aule di informatica.

Il gesto non è passato inosservato alle istituzioni. In segno di ringraziamento, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia del Ministero dell'Istruzione (a firma del dirigente Luca Volontè) ha indirizzato una lettera alla ditta di Dolzago e alla Fondazione comunitaria del Lecchese.

La lettera di ringraziamento