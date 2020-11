Trenord: in servizio anche sulla Lecco-Bergamo il nuovo treno Donizetti

Oggi il nuovo treno Donizetti di Trenord è entrato in servizio per la prima volta sulla linea Lecco-Bergamo, su cui effettuerà tutti i giorni 14 corse, pari al 50% del servizio complessivo. Con l’immissione in servizio del nuovo convoglio si compie un passo significativo per il miglioramento del servizio offerto ai passeggeri della linea Lecco-Bergamo.

Il convoglio è compreso fra i 15 treni – 10 Donizetti a media capacità e 5 Caravaggio ad alta capacità – acquistati attraverso una cessione di contratto da parte di Trenitalia in favore del Gruppo FNM e Ferrovienord, per Regione Lombardia.

Con una composizione di quattro carrozze, con 305 posti a sedere, Donizetti offre un ambiente di viaggio confortevole – grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili – e accessibile. Il convoglio è dotato di soluzioni audio/video per l’informazione a bordo e di telecamere per la videosorveglianza. Le carrozze ospitano aree polifunzionali per il deposito di passeggini e biciclette, con possibilità di ricarica per le bici elettriche. Prodotti con materiali riciclabili con un indice di riutilizzo pari al 95%, i treni Donizetti riducono del 30% dei consumi di energia rispetto alla flotta attuale. Il convoglio ha un costo di 6,9 milioni di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le corse effettuate dal nuovo treno Donizetti

Il treno effettua tutti i giorni le seguenti corse sulla linea Lecco-Bergamo.

5031 (Lecco 6.30-Bergamo 7.15) da lunedì a sabato e 5033 (Lecco 7.01-Bergamo 7.48) la domenica

5034 (Bergamo 8.08-Lecco 8.48)

5037 (Lecco 9.12-Bergamo 9.52)

5038 (Bergamo 10.08-Lecco 10.48)

5041 (Lecco 11.12-Bergamo 11.52)

5042 (Bergamo 12.08-Lecco 12.48)

5045 (Lecco 13.12-Bergamo 13.52)

5046 (Bergamo 14.08-Lecco 14.48)

5049 (Lecco 15.12-Bergamo 15.52)

5050 (Bergamo 16.08-Lecco 16.48)

5053 (Lecco 17.12-Bergamo 17.52)

5054 (Bergamo 18.08-Lecco 18.48)

5057 (Lecco 19.12 -Bergamo 19.52)

5058 (Bergamo 20.08-Lecco 20.48)