«Attività motoria e attività sportiva, le delucidazioni». I sindaci fanno chiarezza dopo il Dpcm

Care/i Concittadine/i,



dopo aver avuto una interlocuzione con la Prefettura di Lecco direttamente nella persona del Prefetto Dott. De Rosa, a seguito dell’emanazione della circolare da parte del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute in data odierna, preciso che, salvo il divieto assoluto di oltrepassare i confini geografici del proprio Comune di residenza:

l’attività motoria, intendendosi per tale attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la camminata e/o passeggiata, può essere svolta esclusivamente nei pressi o meglio nelle vicinanze della propria abitazione (ricordiamo che nel primo lockdown era stato precisato che per vicinanza o pressi dell’abitazione si intendevano 200 metri). Ad oggi non è stata specificata la distanza ma è fortemente raccomandato attenersi a tale distanza;

l’attività sportiva, intendendosi per tale attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la corsa, l’uso della bicicletta (ma anche trekking o nordik walking), può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione ma comunque entro e non oltre i limiti del proprio Comune di residenza.

Preciso che tutte queste attività consentite debbono essere svolte esclusivamente in forma individuale.



La passeggiata in montagna è vietata, non rientrando in nessuna di queste condizioni.

Sono assolutamente certo della vostra comprensione e del vostro senso di responsabilità.

Il sacrificio di queste due settimane potrebbe venire ripagato con il passaggio in "zona arancione" o, meglio ancora, in "zona gialla" permettendoci così di tornare alla nostra vita normale ma soprattutto al grandissimo risultato di essere tutti in salute.



Vi pongo solo una domanda su cui riflettere:

Quindici giorni di sacrifici per vivere una vita di libertà e salute sono troppi?



Sempre a disposizione per poterVi supportare e fugare ogni dubbio vi auguro una serena domenica in compagnia dei vostri cari.



Il Sindaco

Mauro Gattinoni