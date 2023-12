Ex Area campeggio, "quella di Fasoli è una soluzione da Mago Forest"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Ecco spiegato il motivo del “vedrete sarà tutto regolare” dichiarato pubblicamente dal sindaco lunedì 27 novembre in merito alla vicenda dell’ex area campeggio.

Senza entrare ora nei particolari tecnici, il Comune ha inviato, martedì 28 novembre, una lettera ad Autorità di bacino, Agenzia del Demanio, Regione, Provincia ecc. e a Casa Comune nella quale ricostruisce la linea del demanio facendo letteralmente scomparire l'invasione parziale dello stesso, a opera della costruzione a lago, invece accertata dall'Autorità di bacino nella relazione di ottobre.

Così, "magicamente", le cose tornano a posto per tutto e per tutti…

Ci preme qui sottolineare che tutto ciò avviene dopo lunghissimi mesi in cui, tra i vari fatti rilevanti avvenuti:

- la Provincia prima rivendica la propria competenza esclusiva in materia di autorizzazione paesaggistica e poi sospende i lavori;

- l'Autorità di bacino scopre una prima invasione di demanio (aprile 2023) e a fronte di una lunga particolareggiata relazione afferma che la costruzione a lago sconfina una seconda volta in parte su demanio (ottobre 2023);

- da ultimo l'Agenzia regionale del Demanio nega la procedura di nuova delimitazione del limite demaniale in forza anche della già accertata occupazione parziale del demanio stesso da parte dell’Autorità di Bacino.

Insomma, la morale è che Fasoli risolverebbe tutto quello che gli altri non sarebbero stati in grado di risolvere pur essendo i veri enti competenti a farlo. Incredibile.

Ci chiediamo, anche, dove sia stato il Comune in tutto questo tempo della discussione tra enti sul tema demaniale. Come mai si esprime in questo modo e solo ora? Che strano, proprio quando tutto sembra volgere al peggio per Fasoli.

Ci opporremo formalmente a questa sconcertante, tardiva presa di posizione inviando a brevissimo le nostre osservazioni a tutti gli enti coinvolti. Lo dobbiamo, innanzitutto, ai tantissimi cittadini di Mandello che credono in noi e che stanno seguendo la vicenda.

Il gruppo politico e consiliare di Casa Comune