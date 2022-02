"Gestisport: i centri devono riaprire, dignità per i lavoratori"

Il 23 dicembre 2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Gestisport Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, con sede a Carugate ma con interessi commerciali anche nel territorio lecchese, nello specifico la gestione degli impianti sportivi di Merate e Oggiono.

"Gestisport contava all'interno del proprio organico solamente 21 dipendenti, dislocati in diverse province lombarde tra cui sei in quella di Lecco - commentano Slc Cgil e Cgil Lecco - La maggioranza degli addetti nel nostro territorio era assunta con contratti di collaborazione, una condizione contrattuale che, alla luce del fallimento societario, ha comportato un grave danno ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno perso il lavoro: tale tipologia di lavoro parasubordinato, infatti, non prevede il versamento della contribuzione previdenziale, e di conseguenza non dà diritto a percepire né l’indennità di disoccupazione Naspi (riservata ai lavoratori dipendenti) né l’indennità Dis-Coll (rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi)".

La Slc Cgil, sia a livello territoriale che regionale, "dalla prima metà del 2021 ha chiesto in più occasioni alla società un incontro per discutere le condizioni e le prospettive occupazionali ed economiche delle lavoratrici e dei lavoratori, purtroppo senza ricevere risposte. Riteniamo che i due centri sportivi siano fondamentali per la vita del nostro territorio, soprattutto da quando la pandemia ha reso più complicato svolgere attività sportive, riabilitative e di socializzazione per tutte le fasce di età".

"Continuità lavorativa a tutti i dipendenti e collaboratori"

"Oltre a garantire al più presto la riapertura degli impianti, è necessario che al personale venga riconosciuta una maggiore dignità professionale, sulla base delle esperienze e delle competenze sistematicamente richieste e certificate: non possiamo più tollerare una svalutazione delle discipline sportive e dei professionisti che se ne occupano, con compensi talvolta inferiori ai 5 euro lordi l'ora - proseguono i sindacati - La Slc Cgil continuerà il suo impegno per garantire quanto prima la continuità lavorativa a tutti i dipendenti e collaboratori e l'applicazione del contratto collettivo nazionale degli impianti sportivi. La Cgil Lecco è impegnata anche nella tutela di coloro che hanno pagato un abbonamento per gli impianti sportivi di Merate e Oggiono, e che ora sono impossibilitati a usarlo: Federconsumatori, associazione legata alla Camera del Lavoro, offre infatti assistenza per verificare la possibilità di chiedere il rimborso della quota di abbonamento non utilizzato.