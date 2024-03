10mila persone per la festa del cioccolato: “Lecco non delude”

Anche la festa del cioccolato ha fatto centro. Nel fine settimana le bancarelle hanno stazionato - tra il 15 e il 17 marzo - nella centralissima piazza Cermenati. Bel tempo, clima mite e convivenza con altri eventi di richiamo come St. Patrick's Day e Luna Park che hanno attratto migliaia di persone tra vie e piazze del capoluogo. Soddisfatta Confesercenti, che per il decimo anno ha organizzato la dolce manifestazione lecchese: “"Siamo stanchi, ma felici!" Questa le parole raccolte domenica sera a fine smontaggio dei mastri pasticcieri presenti nel fine settimana appena trascorso - annuncia Cesare Rossi, vice direttore di Confesercenti Bergamo Lecco Sondrio -. Lecco non delude mai! Sarà stato il clima finalmente primaverile con il bel tempo, sarà stata la concomitanza di molti eventi interessanti in città, sarà che il cioccolato piace davvero a tutti, ma questi giorni golosi in centro a Lecco, nella incantevole piazza Cermenati, sono stati bellissimi e ricchissimi di soddisfazioni; nei tre giorni abbiamo incontrato quasi 10mila persone tra turisti, escursionisti e cittadini”.

Rossi analizza i positivi dati presi al "polso" dell'evento, visto che è impossibile avere una cifra certa: “È andata molto bene la notte nera del cacao di sabato, in concomitanza con gli amici del St. Patrick's Day; ancora meglio la giornata di domenica, con un grande afflusso di visitatori curiosi sin dal mattino fino a sera”. Al sindaco Mauro Gattinoni è stata consegnata, in chiusura di evevento, la scultura di cioccolato realizzata dall’artista Bruno Manenti: verrà consegnata una'associazione del territorio.

“Un grazie sentito al Comune di Lecco per la fattiva collaborazione e a tutti i visitatori, con la speranza di incontrarci ancora l’anno prossimo”, conclude Rossi.