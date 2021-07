Auser Lecco celebra la Festa dei Nonni: "Da loro un contributo enorme alla comunità"

Il presidente Claudio Dossi: "Anche in Auser Volontariato Provinciale i nonni fanno tanto per gli altri, sia a favore di altri anziani, oppure di famiglie e bambini"

Domenica 25 luglio si celebrerà la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Nel nostro Paese, secondo l'lstat, siamo oltre 12 milioni di ultra 65enni, in aumento del 30% dal 2000. Sempre in Italia circa la metà dei nonni badano ai propri nipoti, mentre la media UE è del 28%. 1,5 milioni di nonni italiani aiutano regolarmente dal punto di vista finanziario le proprie famiglie, mentre 5,5 milioni lo fanno saltuariamente.

Complessivamente questo significa che da noi circa il 45% degli anziani offre aiuto alla propria famiglia, contro il 9% della Francia ed il 3 % di Svezia e Danimarca. Nel mondo siamo il secondo Paese più anziano, preceduto dal Giappone. Secondo le tabelle ONU, nel 2017 nel mondo c'erano 960 milioni di ultra 60enni, nel 2051 saranno più di 2 miliardi. In Italia alla stessa data diventeranno oltre 22 milioni. Nel nostro Paese oltre il 50% delle madri può lavorare perche i nonni si fanno carico dei nipoti. Sempre più spesso è proprio la presenza dei nonni che induce a fare figli. Opportuno è rilevare che le nonne ricevono mediamente 6.000 euro annui in meno di indennità pensionistica. Nel 2017 le ore trascorse dai nonni con i nipoti sono state 1,3 miliardi in Italia, infine sono oltre 4 milioni gli anziani che svolgono volontariato puro, ovvero totalmente gratuito.

"Per ora ci fermiamo con i dati, vorremmo però che si cominciasse a riflettere bene sul valore aggiunto portato da nonne e nonni nella società - spiega Claudio Dossi, presidente provinciale di Auser (nella foto) -. La pandemia li ha messi a dura prova: sono rimasti isolati per lungo tempo e lontani dai loro affetti. Il legame tra anziani e giovani è molto stretto, i nonni con i nipoti sognano e i giovani dai nonni apprendono esperienze che li aiuteranno nel corso della loro vita. Anche in Auser Volontariato Provinciale Lecco i nonni fanno tanto per gli altri, siano essi anche loro anziani, oppure famiglie e bambini. I dati ci dicono che, dal 2019 fino a giugno 2021, le ore totali di volontariato fatte dai nonni di Auser sono state 90.000, un contributo enorme alla comunità. Tutti dobbiamo essere loro riconoscenti".