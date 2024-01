Filippo trionfa con il team azzurro! È campione del mondo di pasticceria

Campione del mondo, per la seconda volta. Filippo Valsecchi si conferma una pastry star di livello planetario: dopo il titolo conquistato nel gennaio 2019 nella categoria juniores, il giovane pasticcere lecchese ha ora vinto insieme al team della nazionale italiana la coppa del mondo di gelateria. La sfida mondiale è stata disputata al Sigep di Rimini, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, e panificazione artigianale giunto alla 45esima edizione e in corso in questi giorni a Rimini.

Filippo Valsecchi - residente nel piccolo comune di Erve e contitolare con la famiglia dei negozi "Arte e Sapori" di Lecco e Oggiono - ha vinto la finalissima per il titolo mondiale insieme a Rosario Nicodemo, Vincenzo Donnarumma, Domenico di Clemente e con la guida del team manager Davide Malizia.

Gelato, pasticceria, cioccolato e scultura di ghiaccio sono gli ambiti delle prove di gara che hanno caratterizzato una tre giorni di dolci e combattute sfide all'insegna del buon gusto e della tecnica. I vari team concorrenti, per giocarsi il titolo mondiale, hanno lavorato a monoporzioni in vetro, torta gelato, Mystery box - crema e frutta, entrée con gelato gastronomico, snack di gelato al cioccolato e poi i pezzi artistici con scultura di ghiaccio, scultura in cioccolato e scultura in croccante prima del gran buffet finale.

E proprio qui Filippo - insieme ai colleghi - ha dato il meglio di sè, trionfando con la spettacolare creazione chiamata "Abissi Marini" a base di cioccolato (e non solo). Felicissimo, senza parole e senza voce per l'esultanza, il giovane lecchese sostenuto anche in fiera da genitori, parenti e amici, ha ringraziato i tanti tifosi lecchesi per la vicinanza e il sostegno.

Il verdetto

Sul podio della Gelato world cup 2024, al primo posto si è piazzata l'Italia, seguita dalla Corea del Sud e al terzo posto dall'Ungheria. A seguire: 4° Argentina , 5° Singapore , 6° Taipei Cinese , 7° Perù , 8° Brasile, 9° Cina, 10° Germania e 11° Messico. Premi speciali: premio stampa per entrée gelato gastronomico all'Italia, premio fairplay award 2024 (riconoscimento per l'etica della professione) parimerito a Brasile e Corea del Sud.

"È difficile descrivere a parole l'emozione provata da tutti noi e soprattutto da Filippo - commenta raggiante e in diretta da Rimini, la mamma Sara Bolis - Complimenti a tutto il team della nostra nazionale italiana che ha ricevuto grandi complimenti da pubblico e giuria. E davvero un grande applauso a Filippo, se lo merita proprio. La scultura in cioccolato, per la bontà e la precisione nell'aerografia, è stata davvero ben fatta. Adesso è il più giovane pasticcere a possedere due titoli mondiali e uno italiano".