Il Panificio Castelnuovo ha una nuova casa in centro città

Il Panificio Castelnuovo ha salutato Olate e si è trasferito in via Roma, 41, nel cuore di Lecco. L'attività di Fabio e Denisia, per tanti anni presente in via Marsala e premiata come Eccellenza italiana nel 2021, dall'inizio di novembre si è trasferita nel nuovo punto vendita, riuscendo a ottenere sin da subito un buon riscontro da parte della cittadinanza. Cambio di nome, diventato il "Focaccina di Fabio e Denisia", ma stessa attenzione alla messa in commercio di prodotti di qualità, gli stessi che hanno contraddistinto la storia del negozio nella precedente location olatese.

Tutto nel segno delle tre "G": grande gusto giusto, come scritto a chiare lettere sulla luminosa vetrina che si affaccia nella bella corte cittadina. Già dall'esterno si può osservare la produzione che viene effettuata rigorosamente sul posto, ma anche l'angolo cucina di Fabio è a vista sulla "pancia" del locale. Il saluto alla clientela è previsto per sabato 25 novembre alle ore 18, quando si apriranno le porte per l'inaugurazione ufficiale del "Focaccina" Panificio Castelnuovo.

"Focaccina" Panificio Castelnuovo: gli orari

La location, come detto, è quella centralissima di via Roma, 41, all'interno della corte che si affaccia su piazza Garibaldi.

Gli orari di apertura sono i seguenti: