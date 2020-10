Fontana: «Il Dpcm non tiene conto delle osservazioni delle Regioni, ignorati trasporto pubblico e scuola»

«Nel leggere, finalmente, il Dpcm, prendo atto con rammarico che non vengono affrontati temi fondamentali come la didattica a distanza per le classi superiori e l'affollamento dei mezzi pubblici, laddove l'inizio delle scuole e la mobilità pubblica si sono rivelati due degli aspetti che più hanno influenzato l'aumento della curva epidemiologica».

Questa la presa di posizione espressa dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver preso atto della versione finale dell'ultimo Dpcm con le nuove regole anticovid ufficializzato la scorsa notte (13 ottobre) dal Governo.

«Verifico - aggiunge Fontana - che poco o nulla è stato recepito dal confronto tra i governatori dal quale erano emerse numerose osservazioni e richieste di miglioramento. Il provvedimento adottato dal Governo, nella versione finale, risulta essere confuso, contraddittorio e in molte sue parti inattuabile. Quindi il giudizio, nel suo complesso, non può che essere negativo».