Emergenza Covid-19: in provincia di Lecco una decina di classi in quarantena

I contagi aumentano anche in provincia di Lecco, seguendo un trend omogeneo nel territorio lombardo. Uno scenario che sta rendendo complicata la gestione della quarantena dei positivi al Covid-19 e dei relativi soggetti a rischio, in particolare nei luoghi di lavoro e, soprattutto, negli istituti scolastici, costretti di volta in volta a isolare intere classi.

Un lavoro, complesso e sottovalutato, di cui si sta facendo carico l'autorità competente, Ats Brianza, che a Lecco Today conferma un dato aggiornato al 12 ottobre 2020: le classi di istituti scolastici della provincia di Lecco attualmente finite in quarantena a causa di positività al Covid-19 degli alunni sono 8 (ma in costante aggiornamento, casi sospetti in attesa di riscontro vengono segnalati quasi ogni giorno), un numero estremamente contenuto se paragonato alla realtà di Monza Brianza, dove invece sono circa 150.

Altro dato significativo: le segnalazioni di allontanamento di soggetti positivi da parte di servizi educativi per l'infanzia nel Lecchese sono 18 (aggiornato a inizio ottobre).

Castelli (Ats): «Mai abbassare la guardia»

Sulla questione abbiamo raccolto il commento della dottoressa Nicoletta Castelli, direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Brianza: «Ats Brianza sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione sul territorio - spiega - A fronte di un numero elevato di tamponi, grazie alla fattiva collaborazione delle Asst, negli ultimi giorni abbiamo visto crescere il numero di positivi in età scolare. L'esperienza di queste settimane, il tracciamento dei contatti e le relative positività connesse al caso indice, ha evidenziato un attento rispetto delle regole a livello scolastico a fronte di un allentamento dell'attenzione nel tempo libero. È davvero chiaro che non si deve abbassare mai la guardia, questo va ricordato ai nostri ragazzi».

Screening al personale scolastico: 9 tamponi positivi

Prima dell'inizio di questo complicato anno scolastico, Ats Brianza ha avviato la campagna di screening sierologico al personale scolastico docente e non docente, sottoponendo ai test 17.142 soggetti, pari al 74% del totale addetti, riscontrando 758 positività; di questi, solo 9 sono risultati positivi al successivo tampone (749, evidentemente, hanno presentato anticorpi al Sars-Cov2 senza essere attivamente positivi).

Le Asst di Monza, Vimercate e Lecco hanno reso possibile l'accesso al tampone senza prenotazione, gratuitamente e con autocertificazione della motivazione, sia per gli studenti (a partire dalla prima infanzia), sia per il personale scolastico docente e non docente, che presentino sintomi a scuola o fuori dall'ambiente scolastico (è necessario consultare anticipatamente il medico curante che indicherà se effettuare o no il test: l'avvenuto consulto preventivo è infatti autocertificato dall'utente). Per ogni chiarimento è possibile consultare questo documento.