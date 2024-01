Potenziato il presidio delle forze dell'ordine a bordo di treni e bus

Regione Lombardia compie un altro passo verso una maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto. Nella seduta di approvazione del Bilancio il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ha presentato un ordine del giorno con il quale si chiedeva di destinare fondi per garantire una maggiore sicurezza degli utenti, in particolare delle donne e del personale viaggiante a bordo dei mezzi, mediante il rinnovo della convenzione con la sottoscrizione dei relativi protocolli d'Intesa tra Regione, rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine compresa la Polizia locale, forze armate e Vigili del fuoco.

Agenti in divisa e in borghese

Con questa decisione viene favorita la libera circolazione di agenti e ufficiali in divisa e in borghese, che potranno viaggiare gratuitamente mettendosi a disposizione per il presidio a bordo. A questo si aggiunge lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per l'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della Polizia locale per l'anno 2024. Il provvedimento, nello specifico, aggiunge un milione di euro alle somme precedentemente stanziate, pari a 1,5 milioni, sotto forma di cofinanziamento in favore dei comuni in forma singola o associata. Il cofinanziamento è così ripartito: 600mila euro alle nuove forme associative, 500mila euro per ampliamenti di Unioni o associazioni, 500mila euro per enti associati, Unioni di Comuni e Comunità montane esistenti, 500mila euro per i Comuni in forma singola e 400mila euro per le Province e per la Città metropolitana di Milano.

"Garantire sicurezza percepita"

In merito è intervenuto il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini. "Esprimo grande soddisfazione per questa decisione che contribuirà a incrementare il presidio delle forze dell'ordine, compresa la Polizia locale, delle forze armate e dei vigili del fuoco a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale, come treni e bus, a tutela di tutti coloro che quotidianamente fruiscono del servizio di trasporto pubblico locale. Tengo molto a ringraziare il vicepresidente e assessore al Bilancio Marco Alparone che, di concerto con il presidente Fontana e l'assessore ai Trasporti Lucente, è riuscito nel reperimento di queste risorse fondamentali in ottica di prevenzione, tutela dell'incolumità e lotta alla criminalità, che sono e devono continuare a essere priorità assolute, a Lecco come in tutta la Lombardia. Così si potrà garantire concretamente la sicurezza percepita e la prontezza di intervento in caso di situazioni di microcriminalità che, purtroppo, si verificano sempre più spesso a bordo dei mezzi. Mi auguro che, con le risorse a disposizione, si trovi il modo di incentivare la presenza degli appartenenti alle diverse forze di polizia e forze armate soprattutto negli orari serali e notturni e sulle tratte dove si verificano più spesso episodi di questo tipo. Quest'azione, insieme all'operazione 'Stazioni Sicure' intrapresa dal Governo Italiano e che ha portato 5.400 soldati nelle stazioni più importanti d'Italia, va nella direzione di garantire maggiore sicurezza ai tanti pendolari e turisti che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico locale in Lombardia" ha dichiarato il consigliere lecchese.

"Incentivare la gestione associata di Polizia locale"

"Continua l'impegno di Regione anche a supporto della Polizia locale con la relativa dotazione di 2,5 milioni di euro. Si tratta di un bando ormai storico che permette agli enti territoriali di rinnovare il parco veicoli e di acquistare nuove dotazioni tecnico-strumentali moderne e al passo con i tempi, come i taser, che sono ormai fondamentali per permettere agli uomini e alle donne in divisa di svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi. Il bando ha come secondo obiettivo quello di favorire e incentivare sempre di più l'aggregazione di enti e comuni nella gestione associata del servizio di Polizia locale, che ormai richiede competenze e professionalità sempre più importanti che solo all'interno di un Comando strutturato e ampio si possono ottenere. Il prossimo 20 gennaio, in occasione della festa del Santo Patrono Sebastiano, saremo a Lecco per celebrare la Giornata regionale della Polizia locale e per la cerimonia di conferimento delle onorificenze agli agenti, alla presenza dell'assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa. Sarà l'occasione per comunicare questa buona notizia a tutti gli agenti a cui va un sentito e doveroso ringraziamento per il lavoro svolto anche in questi giorni di festa per garantire la sicurezza di tutti noi" conclude Zamperini.