Frana di Sogno, lavori in corso per la messa in sicurezza e la riapertura della strada

Riapre a senso unico alternato la strada per Colle dopo la frana di ieri a Sogno, ma al momento è possibile passare solo per situazioni di motivata necessità, non rinviabili. Il percorso che sale da Torre de' Busi dovrebbe riaprire totalmente al transito veicolare nel giro di una settimana.

Questa la situazione lungo la provinciale colpita da una frana due giorni fa e chiusa ieri per motivi di sicurezza con un'ordinanza firmata dal sindaco di Torre, Eleonora Ninkovic. Subito sono stati attivati i tecnici e le imprese, e i lavori di ripristino sono già in corso. La frana è avvenuta in località Introbina, verso la fine di via Monte Grappa e l'inizio di via Costa, provocando il provvisorio isolamente di alcune abitazioni della piccola località montana dell'alta valle San Martino al confine con Carenno. In tutto si trovano al momento isolate 6 persone a Carenno e 2 nel territorio di Torre de' Busi, oltre a un'attività di ristorazione, ma come confermato dalle autorità competenti, è possibile raggiungerle in caso di necessità.

L'ordinanza di oggi: chi può passare dal senso alternato

"Ringraziamo l'ufficio territoriale di Bergamo per il pronto intervento nello svolgere un sopralluogo subito ieri mattina, così come i tecnici e le imprese che si sono prontamente messi al lavoro - dichiara Eleonora Ninkovic - abbiamo subito avvisato il collega Luca Pigazzini, sindaco di Carenno, e avviato il prima possibile le procedure e l'intervento per la messa in sicurezza della strada. La priorità è proprio la sicurezza, solo quando saranno terminati i lavori potremo riaprire al transito il collegamento con Colle di Sogno. Ora si passa solo per motivi di emergenza o stretta necessità, in presenza dei tecnici del cantiere".

Dopo quella di ieri, questa mattina è stata firmata dal sindaco Ninkovic una seconda ordinanza nella quale si parla dell'istituzione del "senso unico alternato regolamentato dalla ditta esecutrice dei lavori" chiedendo, a titolo preventivo e cautelativo, di "limitare il transito ai soli residenti delle frazioni Sogno e Colle di Sogno domiciliati" e a coloro che "hanno ugenza indifferibile di recarsi nelle due località, oltre agli incaricati e autorizzati dal comune".

"I residenti sul fronte carennese sono 6, e oltre a loro c'è l'attività della locanda di Colle - conferma il sindaco di Carenno, Luca Pigazzini - I residenti hanno quale viabilità alternativa la strada forestale che scende a Carenno per il transito lungo la quale serve un pass che viene rilasciato gratuitamente. La strada forestale ha un calibro ridotto ma, in questa fase di messa in sicurezza, è meglio di nulla. I lavori sono in corso, resto in contatto con la collega Eleonora Ninkovic per temere monitorato l'evolversi della situazione".

La tempistica legata anche alle condizioni meteo

Nell'ordinanza di provvisoria chiusura di ieri, seguita al crollo della parete rocciosa, era stato precisato che "A causa della frana è stata compromessa la sicurezza della strada provinciale, e risultano attualmente isolate alcune abitazioni della frazione di Sogno di Torre de' Busi e della frazione di Colle di Sogno a Carenno, dove insiste anche un'attività di ristorazione. La frana ha occupato completamente la sede stradale che porta nella frazione Colle di Sogno, comune di Carenno, e in parte alla strada di proprietà del comune di Calolziocorte". Anche le condizioni meteo delle prossime ore saranno importanti per poter meglio definire le tempistiche del cantiere in corso.