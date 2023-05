Frana, Fragomeli scrive al prefetto: "Servizi sostitutivi insufficienti, si pensi ai pendolari"

"Sono passati 10 giorni dalla frana di Varenna e dalla chiusura della linea ferroviaria e il servizio sostitutivo lascia molto a desiderare. Le difficoltà ci sono, nessuno lo mette in dubbio, ma non è pensabile che studenti e lavoratori possano impiegare ore e ore per raggiungere Milano o per tornare a casa".

Questa la presa di posizione del consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli rispetto alle difficoltà e inefficienze del servizio sostitutivo organizzato da Trenord dopo la chiusura della linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano, a causa della frana avvenuta a Varenna il 19 maggio scorso. In merito al problema dei trasporti pubblici, Fragomeli ha deciso di scrivere al prefetto di Lecco Sergio Pomponio.

"Regione e Trenord risolvano i problemi e diano un servizio all’altezza"

"Corse di bus sostitutivi da Bellano che saltano, orari che non rispettano le coincidenze con i treni a Lecco in direzione Milano, un servizio sull’alto lago largamente deficitario che provoca disagi e lamentele quotidiane di tanti pendolari - ricorda inoltre Fragomeli - Bene che siano stati messi i battelli per i turisti, per i quali magari sarebbe anche opportuno prevedere punti informativi almeno in inglese, a Milano e sul posto, con personale dedicato, ma il servizio deve tenere alla prova dei residenti, che hanno scadenze di studio e di lavoro e che non possono essere in balia di un servizio ancora così aleatorio e poco puntuale. A questo punto mi vedo costretto a scrivere al Prefetto, perché metta ancora maggiore attenzione sulla situazione e chieda alla Regione e a Trenord di risolvere i problemi e organizzare un servizio all’altezza".