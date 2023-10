La funivia dei Piani d'Erna chiude tre settimane per lavori

La funivia dei Piani d'Erna chiuderà tre settimane per lavori. Come reso noto dal Comune di Lecco, da mercoledì 8 a mercoledì 29 novembre compresi l'impianto di risalita dei Piani d'Erna sospenderà infatti il suo regolare servizio "per consentire gli interventi di sostituzione delle funi mobili e il completamento dell'impianto d'illuminazione notturna, finalizzato anche all'estensione degli orari di apertura nelle ore crepuscolari".

Nel periodo di chiusura della funivia, sarà possibile per i residenti richiedere l'utilizzo il servizio di teleferica nella giornata di venerdì tra le 10 e le 14. Per farlo sarà necessario effettuare una prenotazione, almeno 24 ore prima, al numero 328 1391343. Maggiori informazioni e aggiornamenti sul portale di Itb spa www.pianidibobbio.com.