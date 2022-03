Gli studenti del Politecnico valorizzano i Musei della Seta lecchesi

Dopo il lavoro svolto lo scorso anno a Villa Ceriani di Erba, questo semestre gli studenti del Politecnico poseranno la loro lente su due importanti siti del Sistema museale della Provincia di Lecco: il Museo della Seta Abegg di Garlate e il Setificio Monti di Abbadia Lariana. Intorno a questi due storici setifici ruoteranno gli approfondimenti del corso e il laboratorio di restauro architettonico di Ingegneria Edile-Architettura del Polo territoriale di Lecco, sotto la guida delle docenti Tiziana Bardi, Alessia Silvetti, Elisabetta Rosina e delle assistenti Chiara Bonaiti,Gaia Ravetto e Luisa Valsecchi.

Le Amministrazioni dei due Comuni interssati hanno accolto favorevolmente la proposta di collaborare con il corpo docente e gli studenti, i quali saranno chiamati a elaborare proposte per il restauro architettonico degli edifici e per la loro valorizzazione.

In questi giorni si è già svolto un primo sopralluogo presso il Museo Abegg (nelle foto) e lunedì prossimo ce ne sarà uno al Setificio Monti. Più avanti ne seguiranno altri utili per la scoperta dei luoghi e per le operazioni di misurazione e rilievo.

Il lavoro degli studenti partirà dallo studio del patrimonio esistente: da un lato dovranno effettuare l'analisi storica, urbanistica e i rilievi tecnici della parte interessata dall'intervento conservativo e, dall’altro, sarano chiamati a sviluppare proposte innovative per la valorizzazione dei siti con un attento riferimento al contesto in cui sono inseriti. Al termine del semestre i progetti saranno esposti presso le sedi dei comuni di Garlate e Abbadia Lariana.