Stagione turistica al via: "Ai visitatori si presenta una Lecco bella e accogliente"

Una Lecco sempre più turistica accoglie la bella stagione. A sottolineare l'offerta della città ai tanti visitatori che scelgono il nostro territorio, e le sue variegate proposte, è il sindaco Mauro Gattinoni nella sua consueta newsletter settimanale.

"Con il weekend di Pasqua inizia la stagione turistica per Lecco - scrive il primo cittadino - Lo si vede già dalle persone e famiglie che da queste mattine stanno attraversando la stazione con zaini, borse, bici e che troveranno una città bella e accogliente. Il nostro territorio offre con questa stagione diverse esperienze uniche di contatto con la natura: le tre nuove ferrate al Pizzo d'Erna, Resegone e Medale e il tracciato del Sentiero del Viandante. Non poteva mancare il tradizionale Luna Park (e chissà se inizierà, 'tradizionalmente', anche a piovere!) e la ruota panoramica sul lungolago".

Non solo trekking, camminate ed escursioni: c'è spazio anche per la cultura. "I musei cittadini sono aperti per le visite alle mostre di Punzo, i Macchiaioli, Luigi Erba, Le Montagne Grandi - prosegue Gattinoni - Con aprile sono partite anche le iniziative dedicate all'outdoor grazie alla seconda edizione di 'Lecco ama la montagna', rassegna di eventi coordinata dal Comune di Lecco sotto la guida dell'assessore Giovanni Cattaneo in collaborazione con l'Impresa Girasole. Passeggiate, escursioni, yoga, cicloturismo, attività culturali, esperienze per i più piccoli: una montagna per tutti e per tutti i gusti. Il merito di un calendario così intenso è sicuramente delle associazioni sportive, culturali e degli operatori commerciali, dei rifugisti, dei volontari - conclude il sindaco - che hanno accettato l'invito a mettersi in rete per confezionare una proposta sempre nuova e attuale per scoprire i volti del nostro territorio".