Gordon, il cane che salva la vita ai gatti

Il migliore amico dei gatti è un cane, e si chiama Gordon. Sono diversi infatti i felini dispersi o finiti in situazioni di pericolo, poi recuperati e portati in salvo dallo splendido esemplare di cane lupo cecoslovacco che "abita" in valle San Martino. Il suo padrone è il carennese Giuseppe Brini, da alcuni anni impegnato all'interno di associazioni specializzate nella ricerca non solo di persone, ma anche di animali scomparsi.

I nuclei operativi cinofili

Sono infatti diversi i casi in cui purtroppo anche gli amici a quattro zampe si perdono mettendosi in pericolo, magari durante un'escursione in montagna con il proprio padrone, piuttosto che a pochi passi da casa dopo un improvviso allontanamento. Per favorire il loro ritrovamento e salvataggio i componenti del team nazionale Noras, il Nucleo operativo ricerca animali scomparsi del quale Brini fa parte, ha attivato un servizio ad hoc.

Tanti gli interventi a lieto fine, a partire da quelli portati avanti in provincia di Lecco e nella vicina Bergamasca. Cani, ma soprattutto gatti, che grazie al fiuto di "Gordon Grey Wolf" vengono ritrovati anche nelle condizioni più difficili e impensabili dopo giorni di ricerche, e riportati ai loro padroni felicissimi di poterli riabbracciare.

La storia del gatto Milo ritrovato nella canna fumaria di una casa abbandonata

L'ultimo caso in ordine tempo ha riguardato Milo, gatto del Bengala di circa un anno di proprietà della bergamasca Gloria. Il felino era scomparso una mattina nei boschi vicini a casa, nel comune di Brembilla. L'operatore della centrale Noras aveva attivato l'unità cinofila di Beppe Brini con Gordon. Dopo alcune ore di ricerche, durante le quali é stato ricostruito il percorso compiuto da Milo, Gordon si è soffermato in una valletta dove si trova una casa abbandonata che il cane ha iniziato a segnalare con insistenza e precisione. É proprio lì che Milo è stato poi recuperato dopo essere stato estratto dall'interno di una vecchia canna fumaria. Poi il rientro a casa dove il felino è stato rifocillato con una ciotola di buon cibo.

"Gordon ha 10 anni ed è operativo da 8 sia nella di ricerca di persone scomparse che di animali - conferma il proprietario Beppe Brini, affezionatissimo al suo amico a quattro zampe - Gli interventi che svolgiamo sono numerosi, riceviamo come nucleo Noras sul territorio dalle 4 alle 6 telefonate al giorno. Molti casi li risolviamo telefonicamente con indicazioni su come e dove cercare, altre volte ci attiviamo direttamente sul posto con i cani per le ricerche e attrezzature moderne con visori notturni e cannocchiali a raggi infrarossi".

La ricerca di gatti, cani e perfino furetti

Ma quali sono gli animali più soccorsi? "Al primo posto ci sono i gatti, ma non solo. Molte volte abbiamo recuperato cani, come un anno fa nella zona sotto la Grigna percorrendo ben 30 chilometri nei boschi, e perfino furetti. Il nostro impegno riguarda inoltre la formazione di nuovi operatori e l'addestramento dei cani come Gordon. La nostra sede è in valle San Martino, ma per le esercitazioni ci spostiamo in altre località della vicina provincia di Bergamo, oppure nella vicina Valcava".

Per Brini, già impegnato nel settore edilizio, l'attività cinofila è diventata un lavoro, con reperibilità a turni h24 al numero 800809800. "Ci impegniamo anche nella ricerca e rimozione di bocconi avvelenati, un fenomeno purtroppo attuale. I soccorsi più impegnativi - conferma infine Brini - riguardano comunque proprio i gatti che finiscono nei luoghi più impensabili tra canali, tombini e perfino una vecchia auto abbandonata dove abbiamo rirovato un felino dopo 8 giorni di ricerche". Non sempre la ricerca va a buon fine, è capitato anche di ritrovare cani sbranati da predatori (fuoriprovincia), ma nella maggior parte dei casi c'è il lieto fine... "E questa è la soddisfazione più grande".