Ilaria Bonacina: "Orgogliosa di rappresentare le imprese artigiane"

È l’imprenditrice Ilaria Bonacina la nuova presidente di Confartigianato Lecco. L’elezione è avvenuta nell’ultimo Consiglio direttivo dell’associazione chiamata a rinnovare la carica di presidente per i prossimi due anni. Ilaria Bonacina è la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente in Confartigianato Imprese Lecco, che si prepara a vivere così una guida tutta in rosa. Lo scorso gennaio, infatti, l’incarico di segretario generale è stato affidato alla dottoressa Matilde Petracca.

Una situazione abbastanza unica all’interno del panorama delle associazioni datoriali sia nella nostra provincia che a livello nazionale. Nel sistema Confartigianato, Lecco condivide questo primato solo con Matera e Imperia. Altre presidenti donna svolgono il loro incarico a Vibo Valentia, Cesena, Ravenna, Lodi, Sassari (e Sardegna con doppio incarico regionale), Messina, Palermo, Lucca e Belluno. Oggi, la presentazione ufficiale alla stampa alla presenza del past president Daniele Riva, del segretario generale Petracca e del direttore operativo dei servizi alle imprese Michele Ticozzi che con Bonacina formano la squadra dei dirigenti associativi.

"Sono orgogliosa di poter rappresentare le imprese artigiane associate a Confartigianato Imprese Lecco - commenta Ilaria Bonacina - Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia, il presidente uscente Daniele Riva per il lavoro prezioso svolto in questi anni, i miei compagni di viaggio del comitato di presidenza e i segretari generali Matilde Petracca e Vittorio Tonini. Lavorando fianco a fianco negli ultimi anni come vice presidente vicario, ho imparato molto da tutti loro. Metterò tutta l’esperienza maturata negli anni di vita associativa dal mio ingresso in Confartigianato a oggi a servizio degli imprenditori, portando la mia visione e il mio modo di essere".

Ascolto, progettualità, comunicazione e formazione i 4 pilastri del mandato

"Nel mio programma ho voluto puntare l’attenzione su quattro pilastri su cui intendo basare la mia presidenza: ascolto, sviluppo progettuale, comunicazione e formazione. Ritengo che per partire con il piede giusto io mi debba mettere in ascolto delle imprese, capire fino in fondo le esigenze degli associati e dare risposte concrete attraverso i nostri funzionari, che ringrazio per il lavoro che svolgono quotidianamente e su cui punto per avere un trait d’union costante e sempre aggiornato con gli imprenditori, affinché vengano percepite e sfruttate tutte le opportunità proposte da Confartigianato".

"La concretezza è la mia cifra e sarà il tratto distintivo della mia presidenza - incalza Bonacina - A questo di aggiunge un imprinting femminile, che significa avere una visione e una sensibilità differente su alcune questioni, soprattutto organizzative, ancor più enfatizzate dalla presenza di un segretario donna. Porrò inoltre l’attenzione su alcune tematiche di attualità come il bisogno di networking tra aziende, la crisi d’impresa, il passaggio generazionale, i temi dell’Agenda 2030 tra cui sostenibilità e responsabilità sociale, l’internazionalizzazione e la parità di genere. Voglio essere un presidente all’altezza dei valori rappresentati da Confartigianato e dalle sue imprese e contribuire fattivamente alla crescita dell’associazione”.

“Lavoro fianco a fianco con la presidente Bonacina da qualche anno - dichiara Matilde Petracca - prima come membro del Comitato di direzione, poi come vice e ora come segretario generale. Il suo essere presidente di zona sposa uno dei miei obiettivi di mandato, ovvero il lavoro di valorizzazione del territorio su cui insistono le nostre aziende: conoscere il territorio, le sue specificità, le criticità e le opportunità è un valore che fa parte del Dna di Confartigianato e su cui sono certa che con la nuova presidente lavoreremo tanto e bene. Il suo background da presidente del gruppo giovani e da membro del Movimento donne impresa di Confartigianato, inoltre, fa sì che possa portare un punto di vista importante all’interno dell’associazione nella costruzione di progetti dedicati alla linfa vitale associativa, da cui, come è accaduto in questo caso, provengono i nuovi dirigenti e i dirigenti del futuro”.

Laurea in economia e un master in business administration

Ilaria Bonacina, classe 1976, è laureata in economia all’Università statale di Bergamo e ha un master in business Administration conseguito al Politecnico di Milano. Nel 2000 entra a fare parte dell’azienda di famiglia By Carpel Srl di Brivio specializzata nella produzione di sistemi elettrici per carroponti commercializzati in tutto il mondo. Oggi è alla guida dell’azienda.

Ha ricoperto l’incarico di vice presidente vicario di Confartigianato Lecco nell’ultimo comitato di presidenza, è stata presidente del gruppo giovani dal 2012 al 2014 e due volte presidente del comitato Mostra artigianato di Lariofiere. È l’attuale presidente della zona di Merate e Casatenovo per Confartigianato imprese Lecco e componente del consiglio della Camera di Commercio Como - Lecco. Per 10 anni ha ricoperto la carica di presidente di Aido sezione di Brivio. È appassionata di viaggi, arte e calcio.